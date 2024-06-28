快訊

日本「森永小饅頭」疑混入動物糞便 食藥署急查6輸入業者

柯建銘立院抽菸未陳述意見 北市衛局確定開罰「這金額」！

柯建銘立院抽菸未陳述意見 北市衛局確定開罰「這金額」！

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘6月13日在立院參與朝野協商時，走出會議室並在門口抽菸遭檢舉，柯因未於時間內回復陳述意見，衛生局依菸害防制法開罰2000元罰鍰。圖／議員柳采葳辦公室提供
民進黨立院黨團總召柯建銘6月13日在立院參與朝野協商時，走出會議室並在門口抽菸遭檢舉，柯因未於時間內回復陳述意見，衛生局依菸害防制法開罰2000元罰鍰。圖／議員柳采葳辦公室提供

民進黨立院黨團總召柯建銘6月13日在立法院抽菸，被國會直播鏡頭拍下，北市議員柳采葳當天即向衛生局檢舉。台北市衛生局發函請柯陳述意見，截至6月27日前都未回復，衛生局今表示，將依菸害防制法裁處2000元罰鍰。

依菸害防制法第18條第1項第4款規定，政府機關及公營事業機構所在的室內場所，全面禁止吸菸，違者依同法第40條第2項規定處2000元至1萬元罰鍰。

柯建銘6月13日上午在立院參與朝野協商時，走出會議室並在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下。柳采葳當時指出，柯建銘是累犯、慣犯，她已提出具體的影片跟照片，向衛生局檢舉，也要求柯建銘不要迴避，並主動道歉自己未遵守菸害防制法。

北市衛生局健康管理科長林雪蘭今表示，6月13日接獲議員柳采葳檢舉立委柯建銘在立法院抽菸，該案依檢舉資料查處，發函行為人陳述意見，須於收執次日6月21日起7日內回復。衛生局截至6月27日未收到回復，依行政程序法第105條規定，視同放棄陳述意見機會，並依菸害防制法裁處2000元罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

柯建銘 柳采葳 衛生局

延伸閱讀

影／柯建銘批藍白：已成為全國最大詐騙集團

民眾黨團拋立院再延會 柯建銘：有提出朝野協商再談

柯建銘評藍白：天將降大禍於斯人 必先厚其福而報之

柯建銘指藍白想賣台 國民黨反批民進黨只會抹紅「直接不演」

相關新聞

柯建銘立院抽菸未陳述意見 北市衛局確定開罰「這金額」！

民進黨立院黨團總召柯建銘6月13日在立法院抽菸，被國會直播鏡頭拍下，北市議員柳采葳當天即向衛生局檢舉。台北市衛生局發函請...

新冠確診人數一周增加146例 新北：454家診所可提供快篩試劑

Covid-19新冠確診人數近日攀升，宜蘭有民眾抱怨，出現症狀後，連續跑了多間藥局、超商都買不到快篩試劑。新北市衛生局表...

雙北世壯運有7成5市民不知 新北議員動議要求專案報告

雙北2025世界壯年運動會，預計迎來超過100個國家、4萬名選手，但卻有7成5市民不知道此事，台北市長蔣萬安與新北市長侯...

沒地方卸貨 汐止秀豐市場卸貨車格採累進式收費

汐止秀豐市場汐科路上有畫了一整排的卸貨車格，不過，經常有一般轎車停放，造成攤商沒法卸貨，有時候無奈併排停車卸貨，卻馬上收到2400元的罰單，攤商大喊吃不消，所以，新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員會勘，將採使用者付費的模式，前半小時20接下來30、60元累進式的，提高週轉率討論如何解套。

劉世芳拜會蔣萬安 談社子島開發等議題

內政部長劉世芳今天拜會台北市長蔣萬安時表示，社子島開發、大彎北段都市計畫變更議題，會依照法定程序，積極協助北市府；也盼北...

新北貢寮里鄰長表揚唯一女性 鄰長吳賴貴森里內好幫手

貢寮區公所今(28)日舉行里鄰長行動服務知能暨溫心天使研習，共近120位里鄰長來參加相當踴躍，會中也進行績優鄰長的表揚，唯一一位受表揚的女性鄰長吳賴貴森，在福隆里擔任鄰長已經幾十年，里長稱她是最得力的幫手，能夠獲得表揚實至名歸。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。