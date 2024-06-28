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寵物店主憾事 北市府擬檢討土管條例估8月中出爐

中央社／ 台北28日電

台北市內湖區某寵物店主憾事引關注，民進黨北市議員何孟樺召開協調會，要求市府放寬土地使用分區管制自治條例等規定。都發局今天表示，會適當檢討法規，結果估8月中旬出爐。

內湖區某寵物店主疑因無法開店而負債，造成壓力走絕路，傳出與同公寓住戶糾紛，事件引發網友討論。何孟樺透過新聞資料指出，3月間就接獲此家寵物店陳情，隨即與北市府討論相關修法事宜。

她說，北市府對修法立場強硬，今天下午再邀都市發展局、動物保護處等局處開協調會，針對檢討台北市土地使用分區管制自治條例內的土地使用分區附條件允許使用標準開會討論。

何孟樺表示，針對現行開立寵物美容服務業、寵物寄養安親服務業的市府相關法規過於粗糙且無客觀性，導致寵物服務業者容易與鄰居釀糾紛。

她說，因時代變遷，寵物服務業並非是嫌惡設施，且有其他法規可防範出現環境等問題，台北市土地使用分區附條件允許使用標準的毗鄰條款規定，根本是疊床架屋。

何孟樺指出，善待動物是文明社會指標，若把寵物醫療、服務等產業融入社區，除飼主可受益也能增加人與不同物種互動方式。

此外，業者在協調會中提到北市環保局、動保處針對噪音、環境衛生等設法規管理，且每個行業一定都會敦親睦鄰，沒人想成惡鄰居。列席的都發局官員指出，因時代不同，相關規定確實需要滾動檢討調整空間。

何孟樺表示，要求都發局應研擬修正放寬相關法規並提出報告，官員允諾。

都發局對此回應指出，經協調會討論後，會適當檢討相關法規，結果預定8月中旬出爐。

台北市長蔣萬安上午接受聯訪表示，北市府在民國108年前是不允許寵物店設在住宅區，但108年修法後就放寬同意，須得到左右及上方住戶同意，就是盼避免未來設置後與鄰居發生長期衝突，後續將由局處研究相關規定，擬定是否有更妥適做法。

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