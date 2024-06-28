大安區這個里交通友善區事故率降22% 北市：3個里將響應

台北市道安會報今天公布「大安區大學里交通友善區計畫」成果，交通局表示，經過規畫設計，交通事故率下降22%、行人空間也增加690平方公尺，未來將有3個里響應參加。台北市長蔣萬安裁示，日後不只是由里辦公室提計畫，市府也要觀察易肇事路段、老人居多的區域主動著手試辦。

交通局表示，大安區大學里有不少路段銜接主要幹道及高架橋，因此會有許多汽機車為了避開紅綠燈，改道穿梭於里內7、8公尺的小巷道，根據統計，近1年發生86件事故，普重機35.2%大宗。

為此，交通局與里長、里民等溝通達成共識，參照新加坡的銀髮區路段改善，事前民調中，有6成居民贊成作為交通寧靜示範區，也有7成居民贊成巷弄要限速20公里。

交通局表示，在溫州街52巷、新生南路三段54巷採路口縮小、入口意象讓車進入社區時會有減速，包含設計成彎曲路段、組裝減速丘，人行安全空間則包含調整路口停車格位、行人護欄等。

交通局指出，經過一段時間檢視成果，事故件數下降22%、車輛明顯降速、行人空間也增加690平方公尺；住戶達到88.6%滿意。未來，交通友善區計畫朝向里辦公室進行提案，市府來評估處理的方式，目前已有3個里將會試辦。

對此，道安專家學者建議，減速丘能以更明顯顏色區隔，並且讓用路人在遠處能知道這項設施，以及人行道圍籬設計等。交通局表示，已有參照新加坡、日本、韓國經驗，不過要在台灣落地生根會有地域的差異，會再參考。