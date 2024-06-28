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北捷估7月上旬迎第135億人次 幸運兒免費搭乘1年

中央社／ 台北28日電
台北捷運表示，第135億人次乘客即將在7月上旬誕生，幸運兒可免費搭捷運1整年。圖為北捷文湖線。聯合報資料照片
台北捷運表示，第135億人次乘客即將在7月上旬誕生，幸運兒可免費搭捷運1整年。圖為北捷文湖線。聯合報資料照片

北捷運表示，第135億人次乘客即將在7月上旬誕生，幸運兒可免費搭捷運1整年；第135億人次得主的前後5名台北捷運會員，將各獲得都會通定期票1張。

北捷今天以第135億人次活動為題舉辦「美好生活，一起同行」記者會，北捷指出，去年2月、11月分別達到125億及130億人次里程碑，不到9個月的時間即將迎來第135億人次。

北捷表示，第135億人次的台北捷運會員，可免費搭捷運1整年；此外，第135億人次得主的前後5名會員，將各獲得都會通定期票1張。

北捷同時歡迎民眾於「捷運這樣玩FB」預測第135億人次乘客的進站路線，猜中的粉絲有機會獲得電子書閱讀器等好禮。

北捷指出，今年也是台北捷運公司成立30週年，即日起至9月30日止，中山藝文廊推出第2波30週年展覽「台北捷運新生活指南」，歡迎民眾免費觀賞。

北捷 捷運 記者會

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