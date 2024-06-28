淡水第一公墓舊塔明年拆 「新塔骨灰櫃滿」將再建塔

新北市淡水區第一公園化公墓附設納骨塔因使用超過30年，2005年鑑定須拆除重建，新北市府民政局今送交相關報廢拆除案到議會審議，表示雖有建新塔，但只剩151個骨骸櫃位、骨灰櫃位已滿，為因應地方需求，規畫興設第二納骨塔。市議員黃淑君建議應納入環保葬區。民政局長林耀長表示，環保葬是政策推廣方向，同意納入規畫。

林耀長表示，淡水第一公墓納骨塔2005年檢測氯離子含量過高，經技師公會評估後必須拆除重建，淡水區公所2014年已在旁建置新塔完畢，市府2019年決議將舊塔所有櫃位搬到新塔，2023年搬運完畢，因此將啟動拆除程序，該案已獲市政會議、審計部同意，因此報請議會審議，希望明年可拆除，待建物拆除完畢，將做為臨時停車場使用。

林耀長補充，新的塔目前只剩151個骨骸櫃位、骨灰櫃位都已滿，而地方也希望能在拆除後再蓋新塔。

黃淑君表示，與其直接蓋新的塔，市府更應該推動環保葬，目前民眾普遍接受度提高，反而不知如何尋得環保葬的資源，希望市府配套措施研議，也包括可在第二納骨塔納入環保葬區。

林耀長表示，目前新北環保葬區有新店、金山、三芝區共3處，目前規畫明年在三峽納骨塔旁、新店五城公墓再增2處，環保葬是新北市政策推廣方向，這部分也會納入考量。

民政局補充，近年環保葬人數持續增長，2022年有1804位選擇環保葬，2023年則有1960位。目前鶯歌第二納骨塔現正發包工程中，預計最快2027年完工啟用；八里第二納骨塔規畫設計中，預計最快2028年完工啟用；中和納骨塔現已完成都市計畫變更，正規畫設計，將接續鶯歌及八里兩座塔完工後於2029年啟用，而這3座塔都有規畫附設環保葬區。