汐止水返腳「歡樂逗陣行」 7/6基隆河畔開走

汐止區公所每年舉辦的水返腳歡樂逗陣行活動，今年就要在7/6也就是下個星期六登場，一樣是在星際公園集合後出發，沿著基隆河畔一路走到原住民公園，全長3.7公里，公所也熱情邀請大家攜家帶眷一起來健走，沿途邊欣賞基隆河畔美麗風景。

為了這次的活動，汐止區公所拍了小短片，由公所員工當起男女主角，想了好幾個有趣的橋段，把基隆河健走當成人生旅途，用熱情、年輕有活力的方式，號召大家一起加入，汐止區公所連續好幾年舉辦的水返腳歡樂逗陣行活動，今年就要在7/6也就是下個星期六登場，為了活動順利進行，汐止區公所一行人也到現場勘景。

汐止區長林慶豐表示，汐止區公所於7月6日上午7時30分，在星際遊戲場盛大舉辦「2024水返腳歡樂逗陣行」，活動已連續辦理兩年，健行結合表演活動吸引近3,000位民眾攜家帶眷一同參加，廣受民眾好評，汐止區公所今年再次廣邀大家清晨作伙走，一起看山、看河、看表演，希望大家呼朋引伴一起沿著汐止美麗的基隆河健走。

林慶豐指出，從星際遊戲場到原住民公園大約3.7公里，健走時間約50分鐘，沿途風景十分美麗、地勢也相當平坦非常適合親子共同參與。除此之外，汐止區公所還在起點安排表演節目，有精彩的舞蹈表演及歡樂的帶動跳；另外今年特別在終點設置親子遊戲區，有5款遊戲歡迎大朋友小朋友一起來闖關挑戰，闖關成功即可拿到神祕小獎品。

另外，為了鼓勵大家踴躍參加，汐止區公所當天將送出1200個文青帆布袋，請參加的民眾別忘了在走過星光橋後索取兌換券，中途於新江北橋下蓋章，最後在終點原住民公園憑券領取限量文青帆布袋喔。