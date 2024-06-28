違規小廣告沿路亂貼 汐止江北里長爆氣撕61張

汐止區汐萬路一段沿路的電線杆、電箱，被貼了好幾10張的違規小廣告，當地里長謝祚敏晚上九點多巡視里內的時候發現爆氣，花了2個多小時，將沿線60幾張的小廣告都撕下來，不過，里長謝祚敏也抱怨泡棉膠卻留在上頭，看起來髒亂，不美觀。

江北里長謝祚敏說，每天大概9點多的時候都會在里內巡視一次，不管9點或10點多就巡一下，結果到舊麥帥橋這邊，發現有小廣告就停下來撕了一張，結果發現越來越多，不得了了到處亂，那時候我就從汐萬路或巷子山上走，發現附近到處都貼了，花了大概兩個多小時，撕了60幾張，說實在真的很過份，亂貼一通，像是電力公司，在沿路電線杆才剛換新的反光貼紙，結果又把它貼上去，整片都是小廣告，而且撕下之後留下白色的泡棉膠，還有像里辦公處的公佈欄，也貼在上面，拔都拔不起來，屋角上面還有防汛道路的樓梯，也爬上去貼，都是亂貼，當下都一張一張去撕。

幾乎每個角落都不放過，巷口轉角鐵皮屋，或是防汛道路入口的石頭路擋，連攤車上都貼了好幾張，而令里長更氣的是，違規小廣告撕掉了，白色泡棉膠卻留在上頭，真的很難看，看過去好髒亂。

謝祚敏表示，要打廣告要做生意沒有關係，但是可以到公所租公佈欄、或是上網、或去找店面租一個廣告招牌，去承租也可以，但是到處貼、到處在破壞環境市容，真的很不好不雅觀，原本都整理的乾乾淨淨，現在又貼了小廣告，又要請志工找時間來清。

因為，黏在上頭的泡棉膠並不好清除，但一塊一塊白白的在上頭又不好看，里長也將在之後，請志工協助清除，但也希望違規小廣告別再來。