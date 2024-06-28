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新北貢寮里鄰長表揚唯一女性 鄰長吳賴貴森里內好幫手

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區公所進行績優鄰長的表揚，唯一一位受表揚的女性鄰長吳賴貴森，是里長最得力的幫手，能夠獲得表揚實至名歸。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區公所進行績優鄰長的表揚，唯一一位受表揚的女性鄰長吳賴貴森，是里長最得力的幫手，能夠獲得表揚實至名歸。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區公所今(28)日舉行里鄰長行動服務知能暨溫心天使研習，共近120位里鄰長來參加相當踴躍，會中也進行績優鄰長的表揚，唯一一位受表揚的女性鄰長吳賴貴森，在福隆里擔任鄰長已經幾十年，里長稱她是最得力的幫手，能夠獲得表揚實至名歸。

打理鄰里大小事務，都是由第一線里長來面對，不過，在里長背後，還有一群默默協助里長的好幫手，那就是鄰長，貢寮區公所為感謝為地方服務的鄰長，特別製作了感謝狀，今(28)日在里鄰長研習活動上來肯定這些鄰長的付出。

福隆里里長吳憲彰就說，今年里內推薦的鄰長是一位女性，吳賴貴森女士已經在里內擔任鄰長已經幾十年，平常協助里長熱心服務里民，更在里內黃金資收站擔任志工多時，讓里內的好幫手。

貢寮區區長柯建輝說，今天安排一系列課程，除了讓里鄰長獲得最新的資訊，像是高風險家庭的應對，識詐宣導等等，都希望這些資訊可以藉由里鄰長回去帶給里民，讓身處偏鄉資訊無落差。

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