沒地方卸貨 汐止秀豐市場卸貨車格採累進式收費

汐止秀豐市場汐科路上有畫了一整排的卸貨車格，不過，經常有一般轎車停放，造成攤商沒法卸貨，有時候無奈併排停車卸貨，卻馬上收到2400元的罰單，攤商大喊吃不消，所以，新北市議員張錦豪就邀請相關單位人員會勘，將採使用者付費的模式，前半小時20接下來30、60元累進式的，提高週轉率討論如何解套。

秀豐市場自治會長施秀錦說，因為秀豐市場這邊的卸貨區，因為有時段的問題，所以，很多的車子都會停著然後不走，造成攤商要來卸貨的時候，都沒辦法卸貨，造成大家很多的困擾，所以，這次請張錦豪議員幫忙協調看看，有沒有什麼好一點的方式，讓大家在卸貨的時候，可以比較好卸貨，不要每次要卸貨的時候，都有那個車子擋著沒辦法卸貨，希望卸貨車格能改為全時段，不然常常排停車再去卸貨的時候，就被開罰單，一次又開了那麼多錢了，造成攤商很大的困擾。

新北市議員張錦豪表示，汐止的秀豐市場黃昏市場，因為旁邊的卸貨停車格，長期以來可能會有一般的汽車停放，導致一些攤商他們需要做卸貨停車的時候，沒有地方停，導致違規並排卸貨的狀況，其實這樣也造成了一個交通亂象，所以，希望維持有一些卸貨格，讓攤商能夠有一個依循，所以，請交通局、公所還有警察局一起來協調，希望規劃劃一個，讓卸貨停車格可以流動的方式，不要讓一些固定的車子停在這裡，。

張錦豪指出，而在經過討論後，覺得可以採取一個收費的模式，因為之前的模式是，除了卸貨時段，其他時間小型車是可以停，收費時段在早上8點到下午1點，禮拜一到禮拜五，是一般的小型車可以停，而裝卸貨時間以前的模式是1點到8點可以停，那現在大家討論完之後，要變更為全時段的卸貨停車格，那全時段的卸貨停車格，使用者付費的模式，是前半小時20接下來30、60是累進式的，透過使用者付費，提高週轉率，不要讓有一些車子固定停在這裡，卸貨有地方停車，來採買的民眾也有得停，在這裡希望打造一個，讓大家方便，不管是卸貨或是來這邊採買的一個環境。