新北YouBike開放敬老、愛心卡租借3措施 7/1上路

新北市交通局表示，YouBike自7月1日起開放敬老卡及愛心卡租借、未投保公共自行車傷害險或未填寫傷害險投保意願調查無法租借部分車種、北北桃3市實施違規記點機制3項新措施。

新北市交通局今天發布新聞稿，交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，新北市YouBike公共自行車系統自民國103年上路至今，已累積服務超過2.5億人次。今年6月全市每日有8.3萬人次租借，較今年1月每日7.7萬人，租借人數成長。

吳政諺指出，新北市YouBike系統自7月1日起有3項新措施，首先是新北市敬老卡、愛心卡點數擴大使用範圍，可租借YouBike2.0及2.0E，也開放使用搭乘計程車，預計超過92萬名身障、銀髮族受惠，讓長輩及身心障礙者有更多元的交通工具選擇。

其次，未投保公共自行車傷害險者，無法租借YouBike2.0E；未填寫傷害險投保意願調查者，無法租借YouBike2.0。

最後，北北桃實施YouBike違規記點機制，記點累積3點，使用者將被停權14天、達7點者停權1年，酒後或吸食毒品騎乘者將被停權2年。停權期間，會員帳號內所有登記卡片均無法租借全國各縣市YouBike公共自行車系統。

吳政諺表示，目前新北市公共自行車傷害保險投保率為73%，微笑單車公司會對尚未投保的民眾再次發送簡訊提醒，協助以免費方式完成保險登錄。

交通局指出，為維護行人安全，民眾於有自行車道標線或設有人車共道標誌的人行道騎乘YouBike，務必優先禮讓行人，切勿按鈴催趕或使用手機；租借上路前請記得投保公共自行車傷害險，保費市府負擔，完全免費，騎乘有保障。