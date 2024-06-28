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雙北世壯運有7成5市民不知 新北議員動議要求專案報告

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
雙北2025世界壯年運動會，預計迎來超過100個國家、4萬名選手，但卻有7成5市民不知道此事。圖／新北體育局提供
雙北2025世界壯年運動會，預計迎來超過100個國家、4萬名選手，但卻有7成5市民不知道此事。圖／新北體育局提供

雙北2025世界壯年運動會，預計迎來超過100個國家、4萬名選手，但卻有7成5市民不知道此事，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今受訪表示，會加強宣傳力道。民進黨新北市議員今也在議會提臨時動議，認為宣傳不足，要求體育局做專案報告，藍營議員則認為賽事籌備中，可等到下次總質詢再問。議長蔣根煌裁定，程序會加入議程討論。

綠營市議員顏蔚慈表示，雙北要辦世壯運動會，但北市民調顯示有7成5市民不知道此事，提案要求體育局長洪玉玲針對世壯運專案報告，且認為宣傳活動要再加溫，畢竟雙北已投入非常多資源籌備，並邀請市民參加，但宣傳要再加把勁。

綠營市議員黃淑君說，雙北合辦國際賽事很重要，為呼籲市民關注運動賽事，以及了解體育局的任務編組挑戰，要求體育局專案報告，但下周一定期會就結束，建議送程序委員會討論。

無黨籍議員蘇泓欽則說，可請洪玉玲今就先就議員疑慮說明就好。國民黨議員周勝考則說，這是跟台北聯合辦的運動會，應要雙北兩市的局長有共同決議再來向外界說明，現在就要聽到新聞議題就來問，這樣不宜，希望有共識後再由局長說明，且賽事仍籌備中，不急於現在專案報告，等到下次市長總質詢再問也都來得及。

因在場議員未達成共識，蔣根煌裁定在程序委員會加入議程討論。

雙北2025世界壯年運動會，預計迎來超過100個國家、4萬名選手，但卻有7成5市民不知道此事，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今受訪表示，會加強宣傳力道。圖／新北體育局提供
雙北2025世界壯年運動會，預計迎來超過100個國家、4萬名選手，但卻有7成5市民不知道此事，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜今受訪表示，會加強宣傳力道。圖／新北體育局提供

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