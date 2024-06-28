北市議會啟用居家式托育中心 市府推廣企業設置

台北市社會局今天表示，北市議會居家式托育中心啟用並設職場保母，將向民間企業宣導此政策，且規劃青年局等局處先設置。議長戴錫欽指出，盼讓議員及議會職員無後顧之憂。

台北市議會在議會1樓召開記者會宣布居家式托育中心啟用，戴錫欽及多名新手爸媽的藍綠議員、台北市社會局長姚淑文等人出席響應。議會指出，此中心從去年12月規劃設計、今年4月驗收，內部包含副食品自動料理機、嬰兒床、智能定溫調乳器等設施，共13.5坪。

戴錫欽致詞指出，北市議會率先設置居家式托育中心將成首例，盼協助議員在問政期間，議員助理及議會職員在工作時無後顧之憂。

姚淑文致詞時說，感謝戴錫欽支持並重新裝潢議會1樓部分空間，且與社會局合力招募托育員設職場保母，此地點可收托4名0至6歲嬰幼兒，提供議員、議會人員的孩童使用。

她表示，台北市總生育率2020年為0.84%，市長蔣萬安上任至今提升至0.97%，因雙薪家庭占多數，托育需求增加，將與勞動局、產業發展局合作向企業宣導職場保母，公部門如社會局、青年局、自來水處將先示範，已擇定場地並預備開始裝修。

社會局指出，企業附設托嬰機構不容易，因托嬰機構面積原則需45坪，場地要在3樓以下及符合建築、消防等規定，但設職場保母面積僅需約10坪，無地面樓層限制，委託或聘僱保母能收托4名小孩，是企業更方便選擇。

社會局表示，依衛生福利部社會及家庭署規定，政府機關設居家式托育也就是職場保母，收托年齡12歲以下，收托4人包含未滿2歲2人、2歲以上2人，日間托育時間在12小時以內，職場可於規定範圍內依需求調整收托年齡。