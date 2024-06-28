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侯友宜、盧秀燕城市交流 參觀新北市民廣場性平教室及廁所

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕聽取府中雙城施政簡報。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕聽取府中雙城施政簡報。記者李定宇／攝影

新北市長侯友宜今於新北市府接待台中市長盧秀燕及台中市政府團隊，展開城市交流活動。兩人中午在市府餐廳餐敘後，緊接著下午兩點前往市民廣場竹筍地標參觀性平教室，途經性平廁所時，侯友宜也帶著盧秀燕進去參觀不分性別的廁所規劃，兩人並聽完府中雙城計畫後，侯友宜親送盧秀燕上車回台中。

新北市府表示，台中市府此次參訪新北市五股公有零售市場、新北資源循環教育基地及府中雙城等施政。上午新北副市長陳純敬陪同盧秀燕參訪五股公有零售市場。新北秘書長邱敬斌陪同台中市府團隊參訪新北資源循環教育基地。

下午侯友宜與盧秀燕聽取府中雙城改造成果，另兩人也走路到市民廣場地標竹筍下的兩性平權廁所參觀、也到一旁性平小教室了解幼兒性別教育後，盧秀燕約在接近下午3時離開新北市府。

新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕到性平小教室了解幼兒性平教育。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕到性平小教室了解幼兒性平教育。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕參觀性平廁所。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜與台中市長盧秀燕參觀性平廁所。記者李定宇／攝影

盧秀燕

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