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樹林浪犬遭鐵條毆打！ 動保處以車追人重罰

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為遭毆打浪犬，取自新北市政府
照片為遭毆打浪犬，取自新北市政府

新北市政府動保處日前獲通報，在樹林區三多加油站發現民眾手持鐵條毆打流浪犬，動保處隨即派員前往，但當人員至現場時犬隻已不知去向，隨後得知已被愛心人士送至動物醫院醫治，經前往動物醫院了解犬隻傷檢狀況，此行為已造成動物受傷，違反動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，處以新臺幣1萬5,000元罰鍰。

動保處表示，經向三多加油站調閱監視器畫面鎖定行為人車牌號碼，已找到行為人，同時前往動物醫院了解流浪狗受傷情形，院方表示流浪狗受到皮肉傷所幸未傷到骨頭，精神食慾良好但後肢仍稍顯無力，且因犬齡已高，康復情形較為緩慢，所幸有愛心人士願意領養照護給牠一個溫暖的家。本案依明確造成動物受傷事實違反動物保護法第6條規定，處以新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。

聚傳媒

加油站 動物醫院

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