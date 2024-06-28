樹林浪犬遭鐵條毆打！ 動保處以車追人重罰
新北市政府動保處日前獲通報，在樹林區三多加油站發現民眾手持鐵條毆打流浪犬，動保處隨即派員前往，但當人員至現場時犬隻已不知去向，隨後得知已被愛心人士送至動物醫院醫治，經前往動物醫院了解犬隻傷檢狀況，此行為已造成動物受傷，違反動物保護法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，處以新臺幣1萬5,000元罰鍰。
動保處表示，經向三多加油站調閱監視器畫面鎖定行為人車牌號碼，已找到行為人，同時前往動物醫院了解流浪狗受傷情形，院方表示流浪狗受到皮肉傷所幸未傷到骨頭，精神食慾良好但後肢仍稍顯無力，且因犬齡已高，康復情形較為緩慢，所幸有愛心人士願意領養照護給牠一個溫暖的家。本案依明確造成動物受傷事實違反動物保護法第6條規定，處以新臺幣1萬5,000元以上7萬5,000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言