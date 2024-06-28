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棲地改善恢復生機 板橋放送所守護老榕樹
新北市政府結合學術專長、樹保業界經驗及行政部門力量，透過「新北市政府樹木保護委員會」機制，提供新北市政府文化局老樹養護之專業建議及審核，從採樣蒐集棲地土壤資料、依專業科學土壤檢驗結果、進行導根、土壤改良及設置排水溝等棲地改善作業，幫助老樹恢復生機。
位於新北市板橋區台北放送局的板橋放送所，入口處老榕樹樹齡已50餘年，為新北市重要的環境資產。老樹原本生長區域的土壤養分條件不良且容易積水，導致老樹出現異常落葉、樹冠密度降低及葉片狹小等健康狀況不佳的現象，文化局近期著手進行老樹維養護作業，期望老樹在各界努力下能逐漸恢復往日繁茂。
景觀處處長林俊德表示，新北市幅員廣闊，綠色資源豐富，景觀處應用科學方法-應力波檢測儀及微鑽孔阻抗儀檢測木材內部組織健康程度，作為維護管理及安全性判斷的依據，以保護珍貴樹木健康生長並營造良好棲地環境。
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