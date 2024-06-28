台北親水節明天登場免費玩！水樂園增加2座充氣滑水道

2024台北親水節明天在台北自來水園區開幕，這次親水節以「玩水都不累」為主題，當天免費開放入園，現場設置2座充氣滑水道、COSER T台走秀，還有園遊會及限量好禮，親水節系列活動將持續至9月1日，帶給大小市民朋友一個清涼愉快的暑期夏日派對。

台北自來水事業處表示，明天上午11點正式啟動，自來水博物館向來是COSER動漫角色、婚紗拍攝的熱門景點，因此今年開幕安排COSER走秀以及充氣滑水道搶先體驗，親水節期間，從6月29日至7月14日設置了2座期間限定的充氣滑水道，分別是適合國中以下小朋友的小丑魚滑水道，以及更刺激的高8米、長30米椰林滑水道。

此外，北水處表示，明天開幕時從早上10點起就有園遊會各式攤位，現場將發放限量好禮，12歲以下小朋友可至現場領取旺仔小饅頭零食包，民眾填寫問卷還能獲得獨家紀念毛巾，數量有限送完為止。另有各式互動攤位，例如廉政宣導、捐發票送好禮、節水體驗車等，同時寓教於樂。

北水處說，今年開幕日園遊會廣邀台大公館店家及夜市攤商與會，有知名燒肉、燒賣、咖啡店、逗號市集、胖卡餐車，為了促進商圈消費人潮，這次跟20多間在地店家合作推出親水節「獨家優惠券」只要入園玩水並掃描QRcode就可取得多項優惠資訊。

優惠包括宴席會館業者提供憑票根享消費88折、百貨OUTLET業者則是下載APP註冊會員即兌換200元抵用券、新開幕的旅宿業者也提供專屬住房優惠方案，包含甜點小吃、住宿、運動用品店。

北水處指出，今年親水節首次規劃了COSER參觀拍攝場次，讓COSER們能夠進入平時不對外開放的秘境「觀音山蓄水池-地下水宮殿」，與百年古蹟蓄水池一次拍個夠；8月份每個週末還有原住民族藝文團體表演。