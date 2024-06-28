影／國1林口交流道改善工程上梁 力拼2027年元月完工

「國道1號林口交流道改善工程」今辦理橋梁上構（第1根梁）的上梁祈福典禮，交通部長李孟諺到場視察階段性成果後表示，新增設2個匝道的林口交流道未來將立體化，不再有停等號誌釀塞車等問題，大幅改善提升整體交通及使用便利性，感謝施工團隊克服障礙，在開工1年後順利達成此工程第一跨上構吊梁的里程碑，盼能如期如質於2027年元月初完工，儘早提供優質交通服務。

李孟諺表示，林口、龜山地區人口快速成長，周邊有醫院、免稅購物商城、科技園區及郵政物流中心，尖峰時間車流量大，往返台北路段較易塞車，透過改善工程將可提供民眾更便利的交通環境，也能改善林口路段的壅塞情形；對於施工團隊在有限的施工空間及兼顧用路人行車順暢的「穿著西裝改西裝｣施工過程，做好完善交維、降低民怨表示肯定。

李強調，林口交流道改善工程未來完工通車後，將可改善匝道車流交織，降低交通事故，提升匝道與地區道路服務水準，鏈結高快速道路網絡，提高整體路網效益，紓解交流道及周邊道路壅塞情況，更能促進林口地區都會型態的蓬勃發展。

高公局表示，林口交流道是台灣北部林口、龜山地區30萬居民的交通要道，隨著地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年進出的交通行旅大幅成長至6000萬輛次，為全國交流道最高。國道在此區段雖已提供兩處交流道分散車流，原簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，壅塞回堵嚴重，這項改善工程內容主要為林口A交流道增設南出、北入高架匝道，林口A、B南出南入和北出北入交織改善，以及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，優化改善交通運作效率。