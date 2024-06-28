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影／國1林口交流道改善工程上梁 力拼2027年元月完工

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
交通部長李孟諺出席國1林口交流道改善工程上梁祈福典禮並在第１根梁上簽名紀念。記者陳恩惠／攝影
交通部長李孟諺出席國1林口交流道改善工程上梁祈福典禮並在第１根梁上簽名紀念。記者陳恩惠／攝影

「國道1號林口交流道改善工程」今辦理橋梁上構（第1根梁）的上梁祈福典禮，交通部長李孟諺到場視察階段性成果後表示，新增設2個匝道的林口交流道未來將立體化，不再有停等號誌釀塞車等問題，大幅改善提升整體交通及使用便利性，感謝施工團隊克服障礙，在開工1年後順利達成此工程第一跨上構吊梁的里程碑，盼能如期如質於2027年元月初完工，儘早提供優質交通服務。

李孟諺表示，林口、龜山地區人口快速成長，周邊有醫院、免稅購物商城、科技園區及郵政物流中心，尖峰時間車流量大，往返台北路段較易塞車，透過改善工程將可提供民眾更便利的交通環境，也能改善林口路段的壅塞情形；對於施工團隊在有限的施工空間及兼顧用路人行車順暢的「穿著西裝改西裝｣施工過程，做好完善交維、降低民怨表示肯定。

李強調，林口交流道改善工程未來完工通車後，將可改善匝道車流交織，降低交通事故，提升匝道與地區道路服務水準，鏈結高快速道路網絡，提高整體路網效益，紓解交流道及周邊道路壅塞情況，更能促進林口地區都會型態的蓬勃發展。

高公局表示，林口交流道是台灣北部林口、龜山地區30萬居民的交通要道，隨著地區醫療、科技、影視、居住及遊憩等大型開發迅速發展，每年進出的交通行旅大幅成長至6000萬輛次，為全國交流道最高。國道在此區段雖已提供兩處交流道分散車流，原簡易型交流道於尖峰時間已無法消化龐大車流，壅塞回堵嚴重，這項改善工程內容主要為林口A交流道增設南出、北入高架匝道，林口A、B南出南入和北出北入交織改善，以及南下主線39.4k至林口A南出匝道拓寬，優化改善交通運作效率。

高公局說，施工團隊在努力克服複雜的交通維持作業、管線遷移、水保及植栽移植等挑戰後，達成上構吊梁的階段性成果，後續施工團隊仍持續趕辦工程，在儘量降低施工對交通造成的影響下，如期如質於2027年1月完工。

林口交流道改善工程示意圖。圖／高速公路局提供
林口交流道改善工程示意圖。圖／高速公路局提供
交通部長李孟諺出席國1林口交流道改善工程上梁祈福典禮。記者陳恩惠／攝影
交通部長李孟諺出席國1林口交流道改善工程上梁祈福典禮。記者陳恩惠／攝影
林口交流道改善工程現場施工狀況。圖／高速公路局提供
林口交流道改善工程現場施工狀況。圖／高速公路局提供
交通部長李孟諺出席國1林口交流道改善工程上梁祈福典禮，與會人士在梁上簽名紀念。記者陳恩惠／攝影
交通部長李孟諺出席國1林口交流道改善工程上梁祈福典禮，與會人士在梁上簽名紀念。記者陳恩惠／攝影
交通部長李孟諺出席國1林口交流道改善工程上梁祈福典禮，包括國、民兩黨立委洪孟楷、王正旭等皆到場與會。記者陳恩惠／攝影
交通部長李孟諺出席國1林口交流道改善工程上梁祈福典禮，包括國、民兩黨立委洪孟楷、王正旭等皆到場與會。記者陳恩惠／攝影

團隊 林口 高公局

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