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北市建案工地沒指揮交通民怨撞死人才理 建管處：最重可停工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
立委吳沛憶及北市議員劉耀仁今天到場會勘。圖／吳沛憶服務處提供
立委吳沛憶及北市議員劉耀仁今天到場會勘。圖／吳沛憶服務處提供

北市萬華區康定路、內江街口一處工地，日前發生水泥車撞死行人交通事故。立委吳沛憶及北市議員劉耀仁今天到場會勘，在地民眾陳情，該工程從頭都沒有指揮交通，發生交通死亡事故也僅裁罰1萬8千元。建管處表示，開罰之外會調閱監視器，最重可勒令停工。工地現場人員則說，由總公司回覆。

在地民眾表示，這處工地沒有進行交通安全維護，且長期不依法派人做交通指揮，多次向市府反映卻沒有受到重視，不幸地發生水泥車輾過行人的憾事。

北市議員劉耀仁說，工地交通管理有法規明定，但是該處從去年3月到今年6月間已發生12次交通事故，更是直到發生本起死亡事故，北市府才做出回應，毫無疑問是「怠惰」，蔣萬安還有臉說今年是交通安全年？

立委吳沛憶也說，里長跟民眾一年來多次反映，市府卻不聞不問，事件就如同大安區在去年發生過一模一樣案例，北市府沒有記取教訓，憾事不斷發生，而且市府僅罰款，但不要求廠商改善，這就是草菅人命，她要求依法勒令停工，廠商必須就交通安全做改善後方可復工。

對此，建管處表示，現場混凝土預拌車行徑內江街轉康定路的路口時，未做好交通指揮，導致行人傷亡，安全防護措施不全，影響公共安全、公共衛生及妨礙交通安全等，顯已違反建築法，將處以1萬8000元罰鍰。

同時，建管處表示，將調閱監視器，如查獲該工地是違法累犯，長期不指揮交通、維護安全，將依法勒令停工並加重罰鍰。

在地民眾向立委吳沛憶及北市議員劉耀仁反映，向市府陳情卻遲遲沒有理會。圖／吳沛憶服務處提供
在地民眾向立委吳沛憶及北市議員劉耀仁反映，向市府陳情卻遲遲沒有理會。圖／吳沛憶服務處提供

交通事故 北市 行人

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