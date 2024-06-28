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北市連發高溫和大雨警訊 提醒暑假戲水遠離危險區域

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市災防辦下午發出高溫警報，中央氣象署於13時35分針對台北市信義區發布38度橙色高溫燈號。圖／北市府提供
台北市災防辦下午發出高溫警報，中央氣象署於13時35分針對台北市信義區發布38度橙色高溫燈號。圖／北市府提供

今年暑假已開始放，台北市災害防救辦公室指出，依據最新模式資料顯示，未來幾天太平洋高壓東退，環境為偏南至西南風，台北市易有午後短延時強降雨發生機率，提醒家長務必叮嚀孩子們暑假期間如前往山區或水域遊玩時，應注意氣象預報和警示，及早遠離危險區域。

台北市災防辦下午也連發高溫和大雨警報，中央氣象署於13時35分針對台北市信義區發布38度橙色高溫燈號，今日台北市最高溫於信義區信義站達37.6度。雖然稍晚有午後雷雨發生，氣溫將有下降的趨勢，然天氣仍較悶熱，外出請注意防曬及補充水分。

中央氣象署於14時10分針對台北市發布大雨特報。災防辦指出，受午後對流系統影響，台北市萬華、中正、大安、信義及文山區易有較大雨勢發生，時雨量可達20毫米。局部山區時雨量可達30毫米以上。

災防辦指出，建議家長們讓孩子下載「台北市行動防災APP」能掌握最新氣象資訊和災情訊息。孩子玩的安全盡興，家長們安心放心。

台北市災防辦下午發出高溫警報，中央氣象署於13時35分針對台北市信義區發布38度橙色高溫燈號。圖／北市府提供
台北市災防辦下午發出高溫警報，中央氣象署於13時35分針對台北市信義區發布38度橙色高溫燈號。圖／北市府提供

北市 大雨特報 強降雨 氣象署 防曬 雨量 雷雨 高溫

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