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北市民權大橋改建 塔悠路7/8起車道部分封閉

中央社／ 台北28日電

台北市新工處表示，配合民權大橋改建，7月8日至7月18日非交通尖峰日間時段，封閉部分塔悠路車道，請用路人依現場指示通行。

台北市工務局新建工程處今天發布新聞稿指出，配合內湖區「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」施工進度，預計7月8日至7月18日期間，依現場實際施工所在位址，每日上午9時至晚間6時，彈性調整封閉塔悠路（撫遠街261巷至389巷）南向或北向車道，並調撥車流行駛對側車道以維持雙向通行。

新工處工務科科長蕭志龍表示，民權大橋改建工程自民國112年完成車流改道行駛交通維持便橋後，即進行既有主橋拆除工作，因應龐大的施工量體及現地施工條件限制，特別採用桁架梁工作車輔助鏈鋸切割的特殊工法，以提供現場施工更安全的作業環境，並在降低環境衝擊的條件下，更快速地完成整體拆除作業。

蕭志龍說，如今即將進入新橋鋼構吊裝階段，吊裝作業也將持續利用前階段的桁架工作車繼續輔助。受益於工作車充足的吊裝能力，施工區域得以大幅精簡，降低對既有道路系統的影響，避免產生嚴重交通衝擊，但仍須封閉部分道路範圍進行相關施工作業。

蕭志龍表示，後續吊裝工作將由塔悠路往內湖方向開始，逐步完成東向橋梁再切換至西向橋梁，最後繞回發進處完成斷面閉合，屆時重回塔悠路仍須再進行交通維持管制措施。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒指出，為維持交通通行，將採取車道調撥模式指揮車輛改道，現場有義交人員及布設交通維持設施導引駕駛改道通行，請用路人行多加留意各項告示指標牌面，並依現場義交人員指揮減速慢行。

內湖 車道

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