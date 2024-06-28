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北市議會創首例成立托育中心 青年局、消防局將跟著做

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議會居家式托育中心今揭牌，由台北市議長戴錫欽率議員參加，也是全國第一個議會成立職場居家式托育中心。圖／台北市議會提供
台北市議會居家式托育中心今揭牌，由台北市議長戴錫欽率議員參加，也是全國第一個議會成立職場居家式托育中心。圖／台北市議會提供

台北市議會居家式托育中心今揭牌，由台北市議長戴錫欽率議員參加，也是全國第一個地方議會成立職場居家式托育中心，可帶0至6歲嬰幼兒；北市政府社會局長姚淑文表示，未來市府的社會局、青年局、消防局也會像議會一樣友善，成立職場保母設施。

戴錫欽指出，市議會有托育中心職場保母，可以讓議員問政、助理服務，以及議會職員工作沒有後顧之憂，感謝社會局協助。姚淑文指出，雖然目前只有4個名額，但會再努力。她說，2022年時台北市的總生育率只有0.84，市長蔣萬安上任後到現在，已經提升為0.97。

姚淑文說，議會若還有其他設施要開放，會再幫忙，且議會可以打造這麼友善的托育空間，會找附近的民間企業來參觀，市府社會局、青年局、消防局也會做職場保母的設施。

為響應少子女化，鼓勵公部門推動設置托育設施，及提供友善托育環境，市議會去年11月中旬即規畫設置居家式托育中心，因議會已沒有閒置空間，但仍排除萬難，騰出1樓接待室的三分之二空間來設置。

北市議會指出，托育中心去年12月1日委託建築師規畫設計，裝修工程於今年2月10日發包、2月18日開工、4月10日完工、4月22日驗收。育嬰室內設施包括冰箱、電鍋、副食品自動料理機、消毒溫食多用鍋、嬰兒床、嬰兒摺疊浴盆、智能定溫調乳器等，坪數約13.5坪。

台北市議會居家式托育中心今揭牌，由台北市議長戴錫欽率議員參加，也是全國第一個議會成立職場居家式托育中心。記者楊正海／攝影
台北市議會居家式托育中心今揭牌，由台北市議長戴錫欽率議員參加，也是全國第一個議會成立職場居家式托育中心。記者楊正海／攝影
台北市議會居家式托育中心今揭牌。記者楊正海／攝影
台北市議會居家式托育中心今揭牌。記者楊正海／攝影
台北市議會居家式托育中心今揭牌。記者楊正海／攝影
台北市議會居家式托育中心今揭牌。記者楊正海／攝影

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