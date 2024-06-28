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原台南美國學校用地蓋大樓 在地人抗議亂施工要政府出面

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、停車場出入口設在巷道與三叉路口，要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、停車場出入口設在巷道與三叉路口，要求政府出面處理。圖／童小芸提供

原美國學校長榮路及開元路1200坪商業特區，2021年7月政府標租給建商，施工前承諾不會影響到在地居民生活，卻遭振興里民眾指控違背承諾、日前無預警「開挖人行道」、嚴重妨礙民眾通行，還要把地下停車場出入口設在狹小巷口。今天立委謝龍介服務處執行長、前振興里長童小芸與里民到工地抗議，要求市政府工務局、交通局到場會勘，問題改善前不准施工。

振興里民數十人上午拉抗議布條，要求「把馬路還給鄉親，不要造成鄉親生命安全危險」。工地今天沒有施工也沒有人員在現場。周遭路面也沒看到防護圍籬或警告標示。

梁姓里民表示，市政府同意建商在開元、長榮路口振興公園蓋大樓，原先業者跟地方說明是施工不會影響在地民眾通行，沒有做好防護不會施工。結果日前講完當天晚上就開挖、隔天就破壞人行道裝設柵欄，行人、輪椅都不能走，要到馬路上與車爭道。

他說，居民都不同意施工，要求業者先停工改善，但是業者都不理會，甚至還亂砍樹、破壞環境，才會發起抗議，不知道為什麼政府都沒有眼睛在看。

童小芸質疑，建商用金額3億5千8百萬得標承租70年，「等於每個月每坪355元，是否低於市場的價格讓人懷疑」。5月21日與振興里舉辦說明會，鄉親5點訴求，現場由北區公所做成會議記錄，協議5點與鄉親達成共識並舉辦說明會讓鄉親了解後，才能動工。

她說，沒想到前天問了工務局，回覆竟是沒有收到協調公文。建商欺騙鄉親說要把文資圍牆先做保護，結果是把建總工程圍籬施工，還沒有跟鄉親達成共識建商就開始動工了，霸王硬上弓嗎？可以看看周遭，鄉親如何行走？是讓鄉親走在危險道路。

尤其建商要把地下室的停車場出入口設在212巷與長榮路路口三叉路口，如此小巷道，附近居民及輪椅鄉親都會以此巷道前往公園運動，如此不負責的政府部門同意建商把地下室停車場出入口設計，鄉親都覺得錯愕。

童小芸說，最佳有聽到詆毀謠言，「說我是為與建商勾結，要跟建商索取資源」，她聲明澄清絕對不會官商勾結，往後若再聽到誹謗謠言會以加重誹謗罪提告。他要求市政府工務局、交通局要立刻介入、現場會勘提出改善之道後才施工，否則地方會更強烈抗議。

原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、停車場出入口設在巷道與三叉路口，要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、停車場出入口設在巷道與三叉路口，要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，前里長童小芸與當地民眾抗議亂施工、要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，前里長童小芸與當地民眾抗議亂施工、要求政府出面處理。圖／童小芸提供
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、要求政府出面處理。圖／里民梁老師提供
原台南美國學校用地蓋大樓，附近民眾抗議亂施工、要求政府出面處理。圖／里民梁老師提供

人行道 童小芸

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