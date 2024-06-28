盧秀燕今新北趴趴走 首站參訪五股公有市場：將成功經驗帶回台中

台中市長盧秀燕今率市府團隊赴新北市進行城市交流，並將與新北市長侯友宜「同框」。盧首站到五股公有零售市場，盼汲取市場轉型成功案例；盧重視現代化市場發展，要求市府團隊須將參訪所得謹記，將成功經驗帶回台中。

盧秀燕今到新北市參訪，行程滿檔，今早到五股公有零售市場，受現場攤商及民眾熱情歡迎，不少人邀請盧市長在攤位招牌、個人物品上簽名，現場歡笑聲不斷。

盧秀燕表示，五股公有零售市場攤商們，從陳列到商品各具特色，不僅充分體現文青思維、在地風情，更以多元的創意展現台灣的蓬勃生命力與軟實力。

盧秀燕強調，現代化市場有幾大要素須特別重視，包括肉品切割與地板及洗滌相關設備的衛生，這點現代人非常重視，另停車場建置是否妥善，也影響民眾採買意願和商圈發展；農夫市集是新興重點項目，隨著氣候暖化，市場內的室溫狀況、空調設備也格外重要，「這些都很重要，要記下來！」

新北市為協助市場轉型，將空間美學作為精進重點，五股市場以評選方式招選攤商，經機關擇選後進駐市場營業，新進攤商也需配合市場整體意象，進行攤位美學。