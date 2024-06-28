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板橋─基隆1070往返27年仍掰了！乘客減少不堪虧損 7月6日起停駛

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
目前由台北客運、基隆客運聯營的1070路線，兩公司日前宣布，因為乘客持續減少，不堪長期虧損，自7月6日起停駛。圖／取自台北客運
目前由台北客運、基隆客運聯營的1070路線，兩公司日前宣布，因為乘客持續減少，不堪長期虧損，自7月6日起停駛。圖／取自台北客運

行駛「板橋—基隆」開通27年，目前由台北客運、基隆客運聯營的1070路線，兩公司貼出公告宣布，因為乘客持續減少，不堪長期虧損，自7月6日起停駛。通勤族說，此路線是基隆往返新北三重、新莊、板橋等地區通勤重要公車，停駛將造成不便。

1070路線目前每日往返板橋、基隆8個班次，假日已停駛，主要提供通勤使用，但近年來因搭乘民眾減少，轉往其他路線，不斷減班，最後決定停駛。

台北客運官網日前公告，為乘客持續減少，不堪長期虧損，自7月日起停駛。建議民眾改搭台鐵或其他公車路線，如1550、1579、1800、1802、1813、1815、2088、9006、9026及新北市公車953區等路線，並透過轉乘方式往返基隆、三重、新莊、板橋等地區。

不少民眾反映，1070路線是基隆直達新北三重、蘆洲、板橋地區快通勤選擇，對停駛覺得可惜，擔心造成不便。

據指出，1070路線因和其他客運路線有部分路線重疊，乘客不斷流失，先是減班，接著假日也停駛，不甚長期虧損，決定停駛。

市府交通處長王圳宏表示，國道客運1070路線歷經市府多次向中央及業者溝通，希望能維持持續營運，但經公路局公告多次，無業者有接駛意願。市府站在服務市民立場，請中央及業者務必讓民眾知道替代交通方式，包含搭乘國光1802路線到三重、搭乘火車到板橋車站，再透過大台北地區綿密的公車及捷運路網轉乘前往目的地。市民可購買基北北桃1200定期票，可以省去轉乘公車或捷運所增加的花費，歡迎多加利用。

公車 基隆

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