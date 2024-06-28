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國小校長受邀赴中交流 新北：不得妨害國家安全

中央社／ 新北28日電

新北石碇國小校長魏千妮受邀8月率團前往中國浙江，有被統戰之虞；魏千妮表示，交流行程仍在評估是否參加。對此，教育局今天表示，兩岸交流應守法，不得妨害國家安全或利益。

自由時報今天報導，新北市石碇國小校長魏千妮，繼去年7月帶領部分師生、家長前往中國山東交流後，8月將再度率團前往浙江。魏千妮去年到山東時，就接受當地官員款待，7天團費不到新台幣1萬元，師生被迫參加中國安排的各項活動。

報導稱，魏千妮表示，她支持學生多接觸國際文化及教育交流，去年是陪家長、學生到山東參加機器人比賽，過程尊重主辦單位的安排，有哪些官員到場，她全不認識，她與師生並未參與涉及統戰的活動，也沒有附和對方的統戰言論；今年8月的浙江行程，目前收到對方邀約，仍在評估是否參加。

魏千妮今天未接電話，手機與學校校長室皆無法聯繫上。

對此，新北市政府教育局回應中央社記者詢問表示，如有以學校名義與大陸地區進行學生教育交流活動，應落實至「赴陸教育交流活動登錄平台」填報。目前，並未收到石碇國小的相關申請。

教育局說，學校參與兩岸各項交流活動，應遵守相關法規，符合對等尊嚴原則，且不得從事妨害國家安全或利益的活動。

教育局說，交流應注意活動目的、辦理單位、行程安排及相關文宣資料等合理性，不應涉有政治目的或政治性內容，避免協助或配合陸方宣傳。

教育局說，依教育部相關規定，學校辦理赴陸教育交流及師生赴陸參與相關活動時，應符合「台灣地區與大陸地區人民關係條例」、「教育人員任用條例」，及現行兩岸政策規範等，學校應建置自我檢覈與內控機制。

兩岸政策 國安 教育局 教育部

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