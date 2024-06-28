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上下班注意！民權大橋改建 塔悠路部分路段封閉
台北市民權大橋跨河結構改建工程，已進行上部結構改建統包工程，為此，工務局新建工程處預計7月8日到18日期間，上午9點到晚間6點彈性封閉塔悠路（撫遠街261巷至389巷）南向或北向車道。新工處表示，預計民權大橋整體工程2025年1月完工。
新工處工務科長蕭志龍表示，民權大橋改建工程從2023年完成車流改道行駛的「交通維持便橋」之後，進行既有主橋拆除工作，由於龐大的施工量體及現地施工條件限制，採用桁架梁工作車輔助鏈鋸切割的特殊工法，提供安全作業環境並降低環境衝擊。
蕭志龍說，現在即將進入新橋鋼構吊裝階段，吊裝作業也將持續利用前階段的桁架工作車繼續輔助，工作車的吊裝能力充足，施工區域大幅精簡，降低對既有道路系統影響，但是仍需要封閉部分道路進行施工。
受益工作車充足的吊裝能力，施工區域得以大幅精簡，降低對既有道路系統的影響，避免產生嚴重交通衝擊，竭盡全力完善所有市民朋友的通行權益，惟仍須封閉部分道路範圍來進行相關施工作業。
蕭志龍說明，後續吊裝工作將由塔悠路往內湖方向開始，逐步完成東向橋梁再切換至西向橋梁，最後繞回發進處完成斷面閉合，屆時重回塔悠路仍須再進行交通維持管制措施。
新工處工務科中區工務所主任洪辰儒說明，預計7月8日至9日、7月17日至18日的上午9點到晚間6點封閉塔悠路（撫遠街261巷至389巷）北向車道調撥至對側。另外，7月10日至11日、7月14日至16日上午9點到晚間6點封閉該路段南向車道調撥至對側。現場有義交人員等設施引導通行。
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