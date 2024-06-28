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大巨蛋開唱 蔣萬安：最快速度辦

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
台北市議會26日臨時大會通過國民黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案。聯合報系資料照
台北市議會26日臨時大會通過國民黨團提案的大巨蛋辦演唱會建議案。聯合報系資料照

台北大巨蛋演唱會卡關，內政部前晚重申立場從未改變，北市府應依2017年函示，依權責自行決定。市長蔣萬安昨承諾，會以最快速度朝向辦演唱會努力。另外，遠雄已將消安逃生避難的情境模擬送消防安全中心基金會審查驗證，基金會將針對「最惡劣情境」，如演唱會滿場5萬多人如何在15分鐘內疏散。

國民黨北市議會黨團由議員張斯綱提案，請市府再函請內政部確認，台北大巨蛋辦演唱會是否適用「建築技術規則」第127條，前天議會通過提案。

但內政部前晚也火速回應，由台北市府依權責自行決定，蔣萬安昨天被問到，內政部是否把球再丟回北市？蔣表示，市府還是遵照議會決議發文內政部，會與中央保持溝通，努力克服過去加諸在大巨蛋上面的限制，可以盡快辦演唱會在內的各項活動。

遠雄上周已將消安逃生避難的情境模擬送到消防安全中心基金會，基金會將審查驗證，包括大巨蛋辦5萬多人非體育賽事的大型活動，球場層、看台全滿時要如何自衛編組，符合逃生避難安全。

消防安全中心基金會執行長陳文龍表示，上周已將遠雄送來的資料交給基金會消安專業委員，這次因大巨蛋的資料比較多，可能會花比較多的時間審查，何時能審完，目前無法預估，甚至要等委員意見答覆完後，才能排定現場實測時間，也會將測試的報告給北市府。

張斯綱表示，依內政部的說法，北市府再去問也是一樣，大家也都期待，能不能在8月底最後一周順利開辦演唱會。

民進黨議員簡舒培則說，內政部都已經講得很清楚了，「不曉得蔣萬安到底要問什麼？」大巨蛋又不是中央蓋的，市府當然要本於權責處理。

內政部 大巨蛋 演唱會

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