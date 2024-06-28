議員齊反對 新北拖吊費不漲了

新北交通局研擬調整違停拖吊費，慢車從88元調漲到100元，機車從175元調漲到200元、小客車、重機從880元調至900元，新北市議會昨續審修正草案，遭各黨派議員反對，經討論多時沒有共識，主席副議長陳鴻源裁示不調漲。

議會審查「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」修正草案，除了將微型電動二輪車納入慢車，也反映物價，調整違規車輛移置費用。

無黨籍議員蘇泓欽指出，桃園目前慢車拖吊費也是88元，為何新北要跟上北市，不跟桃園學習？有些時候民眾是稍微到商家買東西，一分鐘就被拖走，應有相關廣播與鳴笛方式，提醒民眾自行開走。

交通局長鍾鳴時指出，過去有相關廣播機制，但因為被民眾嫌吵，最後在道安會報討論後，取消相關廣播，議員建議會再到道安會報討論。

民進黨議員鍾宏仁則說，很多住宅區缺乏停車場，拖吊業者常在上班前把民眾停在附近的車都拖光光，但這些車根本沒有達到「妨害交通」，相關定義要更清楚。

國民黨議員蔡健棠更說，新北市7大拖吊區，但拖吊場位在新莊，每天拖車場都在新莊繞，他們會為了一台車到林口拖嗎？新莊民眾就活該倒楣？應根據行政區人口比例，去分配拖吊額度。

鍾鳴時表示，一輛汽車拖吊成本960元，目前向民眾收880元費用，其中價差都是由停管基金支付，才會希望調漲移置費至900元。

民進黨議員黃淑君與國民黨議員黃心華質疑，960元成本到底如何算出來？應該要公開透明的計算方式。由於無法達成共識，主席陳鴻源裁示修正草案文字修正即可，相關費用調整全部不調。