拚夜經濟 新北擬在鶯歌設貨櫃市集

台北市大稻埕碼頭、關渡碼頭貨櫃市集創造「夜經濟」商機，新北經發局參考北市經驗，研擬在鶯歌區新北市美術館、三號公園等地引入貨櫃市集，但藍綠議員擔心恐與在地商家競爭，不希望只是複製別人成功模式；經發局長何怡明認為，是扮演「火種」角色，把夜間消費習慣帶入，促進周邊商家改變過往經營模式。

三鶯地區雖有美術館群，也有陶瓷老街、陶瓷藝術園區，但營業時間大多只到傍晚，且周邊旅宿不足，民眾往往只會「一日遊」。新北市府研擬在新北市美術館周遭、捷運鶯歌站、捷運陶瓷老街站、鶯歌三號公園或合適地點設貨櫃市集，引入目標商家增加商街多樣性，推動三鶯地區「夜經濟」。

國民黨議員呂家愷說，鶯歌已有很多很有特色的亮點區域如老街、火車站市場、美術館、陶博館，如果引入貨櫃等外來市集，恐引發競爭效應，可能衝擊地方經濟。市府要主導的「夜經濟」應該是策略考量，應提供輔導或讓利方式，讓在地既有商家響應。

民進黨議員卓冠廷表示，市府終看到北市大稻埕碼頭貨櫃成功，但鶯歌行之有年的嘉年華會如今缺乏在地特色，貨櫃市集創造一時打卡點以外，資源投注、在地連結、整體行銷規畫，都應有整體性的計畫，而不是「複製貼上」別人成功的商業模式。

何怡明指出，目前鶯歌商業型態多是早市，且陶博館、美術館夜間開放目前有困難，加上住宅區型態為主，「早睡早起」型態仍較多，要老街商家一次轉型到位確實困難。市府希望市集把夜間消費習慣先帶入，就會有愈來愈多年輕朋友、陶瓷二代願加入夜經濟活動，進而帶動民眾留宿，是市府努力目標。

北市府水利處經營關渡碼頭多年，最近參考「大稻埕碼頭貨櫃市集」的成功案例，規畫輕食區等，經營關渡碼頭貨櫃市集。未來計畫與航運業者合作，讓民眾可以搭乘定時航班，往返關渡碼頭及大稻埕碼頭，串連大稻埕碼頭貨櫃市集以及迪化商圈。

面對新北也要設貨櫃市集，北市水利處分享，設市集最困難是建置地下化電纜、水管、汙水排放系統設備，提供符合安全衛生要求的用餐環境，透過跨局處合作一一克服。現在輕食區委託業者經營，依業者風格籌備量身規畫，讓民眾享受水岸風情，一邊欣賞河畔風光、一邊品嘗美食。