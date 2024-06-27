大洋塑膠捐地新北市府推公私合建 綠議員質疑賤賣市產

工業區變更住宅區案件，依法必須回饋市府37％土地，新北市因為財政困難，打算將土城大安段、中和健康段兩塊回饋土地，透過招商方式與建商合建，土城土地將蓋住宅，市府可分屋，中和健康段大洋塑膠兩塊捐地，一處由建商出資蓋中和警分局，另一處蓋住宅，市府也可分屋。不過今天議會審查兩案，民進黨議員質疑，回饋土地就該回饋市民，質疑市府做法是賤賣祖產。

財政局長陳榮貴回應，中央農業部農田署在台北中正紀念堂旁、板橋、三重等土地，也都是合建分屋，不能中央叫資產活化，新北就叫賣祖產，這些土地都是用地基金土地，相關收入都是要作為基礎建設使用。

中和的大洋塑膠舊廠區，2012年由工業用地變更為住宅用地，依規定回饋市府一塊住宅用地、一塊機關用地，面積各約2600平方公尺，由於中和警分局辦公廳舍不足，不少單位還在承租辦公場所，市府規畫將受贈的機關用地興建中和警分局與交通分隊辦公廳舍，因地方財政窘迫，推出公私有土地合作機制，引入民間合建開發受贈的住宅用地，開發收益由業者協助興建辦公廳舍。

民進黨團總召張維倩表示，新北市去年超收54.93億元，現在卻以財庫有限需要增加收入，中和健康段土地要以興建警察辦公廳舍當作變賣土地藉口實在是不能接受；副召張錦豪表示，土城和中和的土地位置都非常優越，市府不應將住宅用地拿去換現金。

議員顏蔚慈表示，土城大安段面積共計為910平方公尺，是面積完整的土地，詳細問財政局長對於合作開發的獲利是多少卻無法詳細的回答，更直言新北市出土地建商蓋房子，但對於後續房子究竟是要出租還是販售確支吾其詞，僅說會按照價值比例做分配，更說出後續會滾動式調整，顯見市府根本沒有做好完整的規畫。

議員黃淑君則說表示，近五年來新北市共標售111間房子，獲利總計逾32億，但拿這32億元根本蓋不出111間房子，變相變賣市產，且標售金額無需經由議會監督。

議員張嘉玲則說，中和健康段土地是由大洋塑膠公益回饋的機關用地、住宅用地，土地回饋本意就是要為市民所用、做公益項目而非圖利，她大力支持機關用地開發作為中和分局及交通分隊未來的辦公廳舍，不過要以興建警察辦公廳舍當作變賣祖產的理由，豈不是陷警察同仁於不義。

陳榮貴表示，當初會推動公私合建，就是因為新北財政困窘，相關廳舍費用難以負擔，中和警察廳舍一年前8.5億元可以蓋起來，現在評估已經來到9.98億元，不能要做基礎建設，又不給錢，會持續與議會溝通。