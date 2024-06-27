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新北新店6棵麵包樹未列珍貴樹木 市府：仍獲保護

中央社／ 新北27日電

樹保團體爭取新北市新店區青潭國民小學旁6棵超過60年麵包樹認列珍貴樹木，新北市政府綠美化環境景觀處今天說，雖未列珍貴樹木，仍屬新北市樹木保護自治條例保護的行道樹

景觀處召開樹木保護委員會議，與會的台灣樹人會秘書長潘翰疆告訴中央社記者，之前已延宕11個月沒排入審查，希望6棵麵包樹列入珍貴樹木，未來不會被移植砍伐。

景觀處表示，不論是否列為珍貴樹木都受保護，不得任意遷移、砍伐或有礙樹木生長行為。

景觀處說，主動邀農業部林業試驗所現勘健檢，提供樹木保護及維護管理意見，建議校方施作樹穴改善、樹穴聯通及緩解措施，如修剪等方式，維護綠色資源兼顧公共環境安全。

景觀處表示，目前已受理珍貴樹木提案，待校方提出棲地改善及風險緩解計畫後再依程序實質審查，並對麵包樹個別審查。

綠美化 行道樹

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