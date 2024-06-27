減少車輛久停占位 新北4行政區共159格路邊汽車停車格7月起收費

新北市坪林區國中路、北宜路8段、汐止區勤進路3巷、鶯歌區德昌街和淡水區新市二路1段、港坪公園周邊等10路段共159格路邊汽車停車格7月起收費，以減少車輛久停占位。

根據新北市政府交通局今天發布新聞稿，交通局停車營運科長許芫綺表示，因應坪林老街假日觀光人潮停車需求，國中路、北宜路8段路邊汽車格收費時間為國定假日及例假日上午9時到晚間5時，每半小時新台幣10元。

許芫綺說，港坪公園周邊路邊汽車格收費時間為國定假日及例假日上午7時到晚間6時，每4小時開單1次，每次30元。

許芫綺表示，隨地區人口增加，停車需求大增，為改善停車秩序，提升周轉率，汐止勤進路3巷、淡水新市二路1段、2段及崁頂三路路邊汽車格收費時間為平日週一到週五上午7時到晚間8時，每半小時10元。

許芫綺說，鶯歌德昌街、德昌二街與德昌二街70巷路邊汽車格收費時間是平日週一到週五上午7時到晚間6時，每4小時開單1次，每次30元。

交通局表示，駕駛人可多用行動支付App和全國繳費網隨查隨繳路邊停車費，也可到交通局路邊停車費查詢服務網（https://parkweb.traffic.ntpc.gov.tw/）查詢。