瑞芳聖祖壇助弱勢 捐公所實物銀行五十箱物資

瑞芳聖祖壇長年關注地方上的弱勢，每年逢年過節都會捐助物資給地方上需要的族群，昨(26)日也特別將端午節的供品全數捐贈給瑞芳區公所的實物銀行，並由區長楊勝閔頒贈感謝狀，感謝廟方的無私付出。

打開物資箱，可以看到裡面的生活用品相當豐富，有白米、面條、鹽、油、醬油和罐頭等等，這次聖祖壇善心捐贈了百箱物資，就是希望能幫助到瑞芳區有需要的民眾，讓他們感受到社會的溫暖。

上天里里長林瑞明說，聖祖壇九龍太子慈心發展協會的善心義舉已經持續十幾年，也希望能起到拋磚引玉的作用，讓更多的善心人士，有錢出錢、有力出力，讓地方上較弱勢的民眾可以得到社會上的幫助，解決生活上燃眉之急。

瑞芳區區長楊勝閔說，瑞芳區上天里聖祖壇為主祀九龍太子的道教廟宇，並奉祀註生娘娘、五路財神等神尊相當靈驗，聖祖壇平時也很積極做愛心，服務在地十幾年，感謝這一次聖祖壇帶來五十箱的生活物資要捐贈給瑞芳區公所的實物銀銀行，提供給弱勢民眾有需求時可以申請領用。