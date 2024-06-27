放足woman性別齊步不歧視 雙溪推廣性平有成

為了推廣性別平等，這幾年雙溪區公所下了很多功夫，除了開辦多場性平課程，也將許多大小活動都如入性平元素，讓地方鄉親對於性平的概念有越來越多的理解與認識，今(27)日雙溪區公所也舉行一場「放足woman性別齊步不歧視」活動，邀請里鄰長，社區夥伴等一起來倡議性平基本概念。

在今天的性平課程開始前，大家一起倡議性平基本概念，手上拿一張愛心圖卡，上面有性平標語，大家大聲念出愛心上的標語，並貼在性平守護樹上，放足woman性別齊步不歧視，雙溪推廣性平有目共睹。

雙溪區區長林銚傑說，非常感謝大家撥空來參加今天的性平課程，往年性平課程都是與婦女會、婦女協進會及合誼發展協會一起辦理，今年的性平課程多了里長一起來上課，希望透過課程讓里鄰長、志工、新住民及民眾學習CEDAW的核心理念，導入性別平等意識並逐步消除性別歧視，加深居民性平觀念並落實於生活之中。

今天參與的共和里里長李蓁芳也表示，透過各種不同型態的宣導方式融入性平與CEDAW元素，讓大家看見多元性別，讓隱形群像的聲音、處境、需要被理解與看見，以消除對婦女的一切形式歧視看見各種不同多元群體的權益，並獲得社會認可與倡議，透過有趣的方式讓民眾了解其相關知識，以達到性別平等。