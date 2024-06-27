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新北退休礦工秋節慰問金申請7月開跑 每人2000元

中央社／ 新北27日電

新北市勞工局今天表示，7月1日起受理新北市退休煤礦工秋節慰問金申請，符合請領資格者每年獲新台幣2000元，去年已申領通過審核的礦工，勞工局將直接發，不必重覆申請。

勞工局發布新聞稿指出，民國101年7月31日前設籍新北市滿1年以上，且目前設籍新北市，年滿65歲、曾從事煤礦工作且有勞保投保紀錄者，可在7月1日到7月31日向勞工局申請，原住民煤礦工年滿55歲即可申請。

新申請者，勞工局表示，可請里長或區公所協助，符合資格的退休煤礦工填好申請表後，附上金融機構存摺封面及領據，郵寄至「新北市板橋區中山路1段161號7樓勞工局勞工組織科」，或可到區公所遞件。

勞工局指出，申請表單可至新北市政府行政大樓7樓服務台、區公所及各議員服務處索取，也可透過「新北勞動雲」網站（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）下載補助簡章。

勞工局

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