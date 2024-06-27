各界慷慨解囊 瑞芳大寮保安宮新金爐落成

瑞芳區位於大寮的保安宮，主祀保儀大夫，為在地的重要信仰中心，目前保安宮於每週四舉辦共餐活動，有效整合在地資源，並且讓在地廟宇讓照顧到鄉親，也因為如此，今年保安宮募款修建金爐時，不到一星期就募集到資金，有賴於各信徒還有熱心民眾，才能讓失修多年的金爐有了新面貌。

大寮保安宮開辦共餐已經好多年，也是瑞芳地區宮廟開辦銀髮共餐的先驅，長年下來，共餐資源都靠外界有錢出錢有力出力，共同照顧到社區的銀髮長輩，而在保安宮的金爐已經使用幾十年，早已年久失修，為了給信徒更好的祭祀品質，廟方也決定翻修金爐。

保安宮榮譽主委陳建川也說，保安宮的銀髮共餐有志工還有各界相挺，才能持續這麼多年，如今保安宮的金亭已年久失修，經委員會決議換新，各界都慷慨解囊，讓金爐不到三個月就更新完成，現在不僅安全有保障，外觀金碧輝煌看起來氣宇軒昂。

保安宮的共餐志工也表示，保安宮除了是地方重要的信仰中心，更肩負著照顧鄉親的責任，開辦共餐就是為了讓長者受到更多關心，也很感謝這次在募集資金的過程中，各方信徒及各界人士都慷慨解囊，讓失修多時的金爐現在看起來煥然一新。