快訊

汐止遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒 業者移送檢調嘆：第一次遇到、不知怎辦

失蹤之謎揭曉！陸前後任防長李尚福與魏鳳和 雙遭開除黨籍、取消軍銜

各界慷慨解囊 瑞芳大寮保安宮新金爐落成

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳保安宮募款修建金爐時，不到一星期就募集到資金，有賴於各信徒還有熱心民眾，才能讓失修多年的金爐有了新面貌。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳保安宮募款修建金爐時，不到一星期就募集到資金，有賴於各信徒還有熱心民眾，才能讓失修多年的金爐有了新面貌。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區位於大寮的保安宮，主祀保儀大夫，為在地的重要信仰中心，目前保安宮於每週四舉辦共餐活動，有效整合在地資源，並且讓在地廟宇讓照顧到鄉親，也因為如此，今年保安宮募款修建金爐時，不到一星期就募集到資金，有賴於各信徒還有熱心民眾，才能讓失修多年的金爐有了新面貌。

大寮保安宮開辦共餐已經好多年，也是瑞芳地區宮廟開辦銀髮共餐的先驅，長年下來，共餐資源都靠外界有錢出錢有力出力，共同照顧到社區的銀髮長輩，而在保安宮的金爐已經使用幾十年，早已年久失修，為了給信徒更好的祭祀品質，廟方也決定翻修金爐。

保安宮榮譽主委陳建川也說，保安宮的銀髮共餐有志工還有各界相挺，才能持續這麼多年，如今保安宮的金亭已年久失修，經委員會決議換新，各界都慷慨解囊，讓金爐不到三個月就更新完成，現在不僅安全有保障，外觀金碧輝煌看起來氣宇軒昂。

保安宮的共餐志工也表示，保安宮除了是地方重要的信仰中心，更肩負著照顧鄉親的責任，開辦共餐就是為了讓長者受到更多關心，也很感謝這次在募集資金的過程中，各方信徒及各界人士都慷慨解囊，讓失修多時的金爐現在看起來煥然一新。

保安宮 信仰 瑞芳

延伸閱讀

瑞芳傑魚里共餐好熱鬧 區長有獎徵答送住警器

貨櫃車衝破台2線護欄…「倒栽蔥」翻落6公尺下方海岸 女司機送醫不治

新北27處科技執法將上路！「九份老街口」也取締引居民大反彈

水金九美景可望再現 瑞芳台金場整治啟動7年蓋木棧步道

相關新聞

這次不是小動物！三峽老街周邊791戶停電 台電：樹木碰觸避雷器導致

新北市三峽老街今下午2時許無預警發生大停電，整條老街店家無電可用，生計受到影響，過往台灣各地無預警停電多為動物誤觸導致跳...

新北拖吊費不漲了！各黨派議員齊反對 修正草案僅做文字修正

新北市交通局研擬調整違停拖吊費，慢車從88元調漲到100元，機車從175元調漲到200元、小客車、重機從880元調至90...

南港轉運站BOT案新壽昨密會市府延工期？公運處駁：是協調會

台北前市長柯文哲任內與新光人壽簽訂的南港轉運站BOT案，上月遭指工期延宕，議員今再爆，市府昨與新壽開協調會「喬修約」，未...

新北2030打造八里淨零示範區 企業各自出招達減碳效益

新北市政府預計在2030年將八里打造為淨零示範區，不少企業都已在落實減碳措施，例如新竹物流在八里打造北區轉運中心，投入自...

不怕語言不通！台北友善店家推出日、韓文官網有優惠券加抽獎

台北市商業處今年為迎接更多國內外旅客造訪，邀請網紅拍攝宣傳影片，同時台北友善店家的官網也推出日、韓文語頁面，今天記者會邀...

老竹處理麻煩 新北筍農靠碎竹機幫忙省力還可循環利用

新北五股、八里盛產綠竹筍，過往筍農要處理生產力較差的老竹，只能用火燒掉，但排放黑煙會造成民怨而被檢舉，要載運下山處理也不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。