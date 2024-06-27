特技風箏技術交流 石門實中學生體驗放飛樂趣

新北市石門區風箏推廣協會為了要讓石門區的孩子更了解家鄉風箏特色，特別邀請了多位特技風箏好手到訪石門實中，並帶來各式不同的造型與技術風箏要與學生進行放飛技術交流，也讓學生體驗技術風箏放飛的樂趣。

新北市石門區風箏推廣協會理事長鄭庚和指出，一年一度的石門國際風箏節是自己在擔任鄉長時期開始舉辦，希望能夠一直將石門的風箏特色推廣與向下紮根，每年也都會邀請業界的風箏好手來到石門與學生交流，透過風箏放飛技術的分享，讓學生越飛越好。

各式各樣不同形狀的特技風箏，讓石門實中的學生大開眼界，在特技風箏老師們的指導之下，學生們嘗試掌握老師所指導的技巧進行放飛，而體驗過後，學生們直說要當上特技風箏達人真的不容易。

石門實中代理校長莊孔一說，感謝石門區風箏推廣協會帶來特技風箏好手，指導學生放飛技巧，而石門實中校內也有風箏課程，不過教學以傳統風箏為主，這次透過石門區風箏推廣協會為學生帶來的課程，可以讓學生與不同風箏領域的達人好手來交流，學習到更多的風箏知識，與各式風箏的多元放飛技巧，並且也了解家鄉特色，將石門的特色推廣、被更多人知道。