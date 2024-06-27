新北拖吊費不漲了！各黨派議員齊反對 修正草案僅做文字修正

新北市交通局研擬調整違停拖吊費，慢車從88元調漲到100元，機車從175元調漲到200元、小客車、重機從880元調至900元，今天新北市議會今續審修正草案，再度遭到各黨派議員反對，經過討論多時沒有共識，主席副議長陳鴻源裁示「不調了」，只針對微型電動車相關文字修正。預計稍後三讀。

另有議員指出，違停開單沒問題，但妨害交通車輛怎麼定義，常發生業者只拖方便好拖車輛，導致保管場周邊車輛特別倒霉，偏遠地區有拖吊需要，業者卻叫不來；另有議員建議，拖車應有幾分鐘緩衝，可廣播、鳴笛等方式提醒車主自行移車。交通局長鍾鳴時表示，過去曾有相關廣播，但因為被嫌吵取消此作為，相關建議會再到道安會報討論，並在明年與拖吊業者簽合約時，訂得更周延。

新北市議會審查「新北市移置保管妨害交通車輛自治條例」修正草案，除了將微型電動二輪車納入慢車，也反映物價，調整違規車輛移置費用。

今天藍綠白與無黨議員持續砲火猛烈反對調漲拖吊費用，無黨籍議員蘇泓欽指出，桃園目前慢車也是88元，為何新北要跟上北市，不跟桃園學習？且他認為，違規停車開單大家都不會有意見，但有些時候民眾是稍微到商家買東西，一分鐘就被拖走，應該有相關廣播與鳴笛方式，提醒民眾自行開走。

鍾鳴時指出，過去有相關廣播機制，但因為被民眾嫌吵，最後在道安會報討論後，取消相關廣播，對於議員建議，會再到道安會報討論。

民進黨議員鍾宏仁則說，很多住宅區缺乏停車場，拖吊業者常在上班前把民眾停在附近的車都拖光光，這些車是違規沒錯，但沒有達到「妨害交通」，相關定義要更清楚。

民進黨議員張錦豪也說，妨害交通車輛一定要用力取締，但拖吊業者經常柿子挑軟的吃，都只拖好拖的，真正嚴重違規的車輛，應優先拖吊。

國民黨議員蔡健棠更說，新北市七大拖吊區，新莊、五股、泰山、林口屬於一區，但拖吊場位在新莊，每天拖車場都在新莊繞，他們會為了一台車到林口拖嗎？新莊民眾就活該倒楣？應根據行政區人口比例，去分配拖吊額度。

國民黨議員陳儀君則說，如果要調，相關業者行政服務也應該要提升，常常民眾到場調資料，業者都無法提供，既然要調，相關服務業要升級。

鍾鳴時表示，以目前一台汽車為例，拖吊成本960元，目前向民眾880元費用，其中價差都是由停管基金支付，才會希望調漲移置費至900元。

民進黨議員黃淑君與國民黨議員黃心華也都認為，這960元成本到底如何算出來，應該有一個公開透明的計算方式。

鍾鳴時強調，針對執法規範與措施，會警察局就嚴重妨害交通部分更精確定義，明年就要換約，會在合約強化業者服務內容。