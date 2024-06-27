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新北2030打造八里淨零示範區 企業各自出招達減碳效益

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新竹物流在八里打造北區轉運中心，投入自動化設備，除解決人力短缺問題，也可提升產能，過往民眾遇到購物季物流塞車問題，也可迎刃而解。圖為完工示意圖。圖／新北市經發局提供
新竹物流在八里打造北區轉運中心，投入自動化設備，除解決人力短缺問題，也可提升產能，過往民眾遇到購物季物流塞車問題，也可迎刃而解。圖為完工示意圖。圖／新北市經發局提供

新北市政府預計在2030年將八里打造為淨零示範區，不少企業都已在落實減碳措施，例如新竹物流在八里打造北區轉運中心，投入自動化設備，除解決人力短缺問題，也可提升產能。台北港物公司則是偕同港區內業者推動基地保水綠化及廣設太陽能板，達到節能減碳效應。

經發局今天在八里區公所活動中心舉辦轉型暨補助說明會，經發局表示，將透過新北淨零政策引導及台北港綠色港口發展優勢，不僅推動物流產業智慧轉型，也扶植特色產業淨零翻轉。

其中，新竹物流於八里國際物流暨北區轉運中心導入光、充、儲系統，並結合自動化供應鏈物流，每年約可減少1萬趟次物流車。

新竹物流指出，台灣人力短缺，投入自動化設備，除了解決人力問題，也降低成本，讓產能增加，將成為最大的轉運中心，總計投入18億元經費，預計明年第二季啟用。轉運中心啟用後，過往民眾遇到購物活動，導致物流大塞車問題，也可迎刃而解。此外，也將結合太陽能發電、儲能充電，未來會有完整的電動車生態，綠能概念會在八里實現。

另外，台灣港務公司資深副處長郭永信表示，「台北港」已取得「歐洲生態港認證」，致力減少港區廢棄物及船舶二氧化碳排放，且每年進行溫室氣體盤查，並使用再生粒料進行填海造陸，同時也偕同港區內業者推動基地保水綠化及廣設太陽能板，共同為節能減碳盡一份心力。

經發局補充，為落實氣候治理政策，企業減碳勢在必行，市府推出「碳健檢行動診所」，已主動前進各大產業碳熱區進行訪視服務，免費提供企業減碳相關法規、資訊及趨勢諮詢等，並開放給民間產業園區或集合有五家以上企業需求者預約。

經發局表示，為落實氣候治理政策，企業減碳勢在必行，市府推出「碳健檢行動診所」，說明減碳相關法規。記者江婉儀／攝影
經發局表示，為落實氣候治理政策，企業減碳勢在必行，市府推出「碳健檢行動診所」，說明減碳相關法規。記者江婉儀／攝影
新北市政府預計在2030年將八里打造為淨零示範區，經發局今天在八里區公所活動中心舉辦轉型暨補助說明會。記者江婉儀／攝影
新北市政府預計在2030年將八里打造為淨零示範區，經發局今天在八里區公所活動中心舉辦轉型暨補助說明會。記者江婉儀／攝影

八里 台北港 太陽能發電 減碳 物流 碳排放 電動車

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