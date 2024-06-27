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不怕語言不通！台北友善店家推出日、韓文官網有優惠券加抽獎

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市副秘書長張溫德（右）與網紅厭世甜點店、咪蕾（左）挑戰遊戲。記者邱書昱／攝影
台北市副秘書長張溫德（右）與網紅厭世甜點店、咪蕾（左）挑戰遊戲。記者邱書昱／攝影

北市商業處今年為迎接更多國內外旅客造訪，邀請網紅拍攝宣傳影片，同時台北友善店家的官網也推出日、韓文語頁面，今天記者會邀請網紅厭世甜點店、咪蕾、智明出席，商業處表示，即日起到7月31日止，官網玩遊戲就能獲得店家優惠券及抽200元友好金。

根據統計，來台旅客以香港、日本、韓國為大宗。台北市副秘書長張溫德表示，台北市從2016年推出台北友善店家，服務包含英日韓外語友善、行動裝置充電、Free WiFi、無障礙友善、性別友善、便利支付、素食友善等15項的服務，截至今年五月，共有937家店家加入促進城市觀光發展。

同時，提升台北友善店家曝光度，商業處推出「友我帶禮走-尋找神對友」，邀集200間的友善店家提供超值優惠，以及結合趣味互動遊戲，只要從即日起到7月31日，到台北友善官網玩遊戲就有機會獲得店家優惠券，並可抽200元友好金。

商業處表示，8月9日到9月17日間前往特約友善店家消費，能夠帶領遊客遊遍各店家，另外，「台北友故事」也在7月6日至9月21日期間推出6條主題性的小旅行路線，其中新增4條路線，分別為文山區、信義區、內湖區和南港區等路線。

台北友善店家官網。圖／擷取自網路
台北友善店家官網。圖／擷取自網路

北市 南韓 日本 網紅

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