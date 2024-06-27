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老竹處理麻煩 新北筍農靠碎竹機幫忙省力還可循環利用

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農業局編列預算補助農會採購碎竹機，破碎後的老竹可作為生物燃料，或是土壤有機施肥。圖／新北市農業局提供
農業局編列預算補助農會採購碎竹機，破碎後的老竹可作為生物燃料，或是土壤有機施肥。圖／新北市農業局提供

新北五股、八里盛產綠竹筍，過往筍農要處理生產力較差的老竹，只能用火燒掉，但排放黑煙會造成民怨而被檢舉，要載運下山處理也不方便，筍農對此感到困擾。農業局編列預算補助農會採購碎竹機，破碎後的老竹可作為生物燃料，或是土壤有機施肥，還可以當作綠竹栽培板及纖維板或餐具使用。

為維持綠竹筍產量及品質，筍農多在產季前處理老竹，老竹高達6至12米，數量又多，往常筍農要把砍下的老竹截短，載下山破碎，也有部分筍農使用就地焚燒，但焚燒老竹會造成空汙及碳釋放等問題，且恐違反空汙法。

為解決處理老竹問題，農業局與農業部桃園區改良場合作，補助農會購置碎竹機，綠竹筍主要產區三峽、五股、八里、新店、深坑皆有碎竹機供農友租用，農友可將碎竹機載至筍園，碎竹粒片具有多種應用價值，可作為生物燃料或土壤有機肥施用，亦可轉換成黃碳儲存於土壤中。此法可減少農友購買土壤、有機肥料費用，同時減少其生產造成的碳排放。

農業局表示，碎竹粒片經加工後，可製作成綠竹栽培板及綠竹纖維板，分別作為鹿角蕨、蘭花等作物栽培使用，可代替蛇木板，解決短缺問題。另可作為建築裝修材使用，甚至製作成餐具。近年來鼓勵筍農以碎竹機破碎處理老竹，每年約可處理1854噸老竹碎竹，推估碎竹處理約減少1208噸碳排。

另外，新北市也有綠竹代耕技術團，由八里百大青農洪柏榕率隊，於土城、淡水協助清理綠竹頭及綠竹粉碎代班，也將協助輔導三峽學習機械化清理竹頭、碎竹技術的農機安全操作和教育訓練。

洪柏榕表示，老竹更新有助於竹筍產值及產量提升，竹筍品質於口感及甜度上亦增進，以自己筍園做為實驗園區，相較於人工清理，機械清理竹頭還可增加1倍產量，且將更新後剩餘綠竹桿以碎竹機粉碎，堆肥處理後可作為有機肥施用於園區，達到循環農業。

農業局表示，碎竹粒片經加工後，可製作成綠竹栽培板及綠竹纖維板，分別作為鹿角蕨、蘭花等作物栽培使用。圖／新北市農業局提供
農業局表示，碎竹粒片經加工後，可製作成綠竹栽培板及綠竹纖維板，分別作為鹿角蕨、蘭花等作物栽培使用。圖／新北市農業局提供

八里 農業部

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