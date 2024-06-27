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北市環保局公私協力推好康 回收塑膠奶瓶折消費、拿衛生紙好禮
北市推動資源回收不遺餘力，其中市售塑膠奶瓶的材質多為回收價值高的PPSU，環保局今年首度與民間業者合作，公私協力回收塑膠奶瓶且不限材質，民眾7月1日起可將家中不需要使用的塑膠奶瓶交給業者各門市或是台北市行動資收車「動資號」，即可折抵消費或兌換衛生紙、洗碗精等好禮。
環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，聚苯碸（PPSU）是一種無定型的熱性塑料，以卓越的耐熱性（-20°C至180°C）、耐酸鹼著稱，且重量輕、強度高、有極高的韌性，自然色是透明琥珀色，耐高低溫度不變形，結合多種化學和物理特性，不含雙酚A、雙酚S，適用於嚴苛環境及高性能標準的應用。
林鈺惠指出，目前市售塑膠奶瓶所使用的材質多為PPSU，其回收經破碎造粒後，可應用於高附加價值的科技電子產業零件如PFA薄膜與高耐熱產線零件、醫療設備如需反覆高溫消毒殺菌的盛裝盒等，回收價值比一般塑膠高。
環保局為更妥善回收，攜手北部地區母嬰連鎖用品店卡多摩，7月1日起推出「塑膠奶瓶回收換好康」活動。
林鈺惠說，業者願提供可折價優惠的逆向回收管道，因大部分塑膠奶瓶是PPSU材質，為避免分辨不易，民眾只要將家中不需要使用、不限品牌的塑膠奶瓶，交由卡多摩嬰童館19間門市，即可享有1支塑膠奶瓶折抵消費10元，以此類推，也能多支奶瓶折抵一筆消費。
環保局補充，台北市行動回收車「動資號」巡迴期間，民眾也可將不用的塑膠奶瓶交由現場人員，即可兌換衛生紙、洗碗精等好禮，停靠地點包含五常公園、榮星公園、民生公園、西園公園、興隆公園，詳情可上官網「台北市環保局資源回收入口網」查詢。
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