快訊

動盪的拉丁美洲政局：玻利維亞爆發武裝政變，3小時即失敗

日本熊隻襲擊事件層出不窮 專家警告一現象「他們不怕人了」

晴空匯火警調查結果出爐！排除充電樁 為「配線短路」引發火警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市環保局公私協力推好康 回收塑膠奶瓶折消費、拿衛生紙好禮

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
市售塑膠奶瓶所使用的材質多為PPSU，其回收經破碎造粒後，可應用於高附加價值的科技電子產業零件如PFA薄膜與高耐熱產線零件、醫療設備如需反覆高溫消毒殺菌的盛裝盒等。圖／台北市環保局提供
市售塑膠奶瓶所使用的材質多為PPSU，其回收經破碎造粒後，可應用於高附加價值的科技電子產業零件如PFA薄膜與高耐熱產線零件、醫療設備如需反覆高溫消毒殺菌的盛裝盒等。圖／台北市環保局提供

北市推動資源回收不遺餘力，其中市售塑膠奶瓶的材質多為回收價值高的PPSU，環保局今年首度與民間業者合作，公私協力回收塑膠奶瓶且不限材質，民眾7月1日起可將家中不需要使用的塑膠奶瓶交給業者各門市或是台北市行動資收車「動資號」，即可折抵消費或兌換衛生紙、洗碗精等好禮。

環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，聚苯碸（PPSU）是一種無定型的熱性塑料，以卓越的耐熱性（-20°C至180°C）、耐酸鹼著稱，且重量輕、強度高、有極高的韌性，自然色是透明琥珀色，耐高低溫度不變形，結合多種化學和物理特性，不含雙酚A、雙酚S，適用於嚴苛環境及高性能標準的應用。

林鈺惠指出，目前市售塑膠奶瓶所使用的材質多為PPSU，其回收經破碎造粒後，可應用於高附加價值的科技電子產業零件如PFA薄膜與高耐熱產線零件、醫療設備如需反覆高溫消毒殺菌的盛裝盒等，回收價值比一般塑膠高。

環保局為更妥善回收，攜手北部地區母嬰連鎖用品店卡多摩，7月1日起推出「塑膠奶瓶回收換好康」活動。

林鈺惠說，業者願提供可折價優惠的逆向回收管道，因大部分塑膠奶瓶是PPSU材質，為避免分辨不易，民眾只要將家中不需要使用、不限品牌的塑膠奶瓶，交由卡多摩嬰童館19間門市，即可享有1支塑膠奶瓶折抵消費10元，以此類推，也能多支奶瓶折抵一筆消費。

環保局補充，台北市行動回收車「動資號」巡迴期間，民眾也可將不用的塑膠奶瓶交由現場人員，即可兌換衛生紙、洗碗精等好禮，停靠地點包含五常公園、榮星公園、民生公園、西園公園、興隆公園，詳情可上官網「台北市環保局資源回收入口網」查詢。

台北市環保局攜手北部地區母嬰連鎖用品店卡多摩，7月1日起推出「塑膠奶瓶回收換好康」活動。圖／台北市環保局提供
台北市環保局攜手北部地區母嬰連鎖用品店卡多摩，7月1日起推出「塑膠奶瓶回收換好康」活動。圖／台北市環保局提供

北市 環保局 衛生紙

延伸閱讀

彰化4大超商及6個產業園區 7月1日起試辦垃圾隨袋徵收

影／台南永康塑膠工廠驚傳失火濃煙沖天 1員工受困爬屋頂

台南永康塑膠工廠起火傳爆炸聲！1人待救 大批消防人車灌救中

搭捷運打翻飲料！ 全車乘客「1動作」引上萬網友讚：台灣人好暖

相關新聞

獨／大巨蛋演唱會消安審查模擬曝 滿場逾5萬人疏散、也辦實測

大巨蛋何時辦演唱會？遠雄本月已將消安逃生避難的情境模擬送消防安全中心基金會審查驗證。據了解，消防安全中心基金會會針對「最...

北北桃YouBike記點7月上路 禁行騎樓、酒駕停權2年

台北市YouBike數量逐年增加，至今逾2萬輛，自行車事故數隨之提升。為強化行人安全，台北市、新北市與桃園市7月1日起，...

不怕語言不通！台北友善店家推出日、韓文官網有優惠券加抽獎

台北市商業處今年為迎接更多國內外旅客造訪，邀請網紅拍攝宣傳影片，同時台北友善店家的官網也推出日、韓文語頁面，今天記者會邀...

老竹處理麻煩 新北筍農靠碎竹機幫忙省力還可循環利用

新北五股、八里盛產綠竹筍，過往筍農要處理生產力較差的老竹，只能用火燒掉，但排放黑煙會造成民怨而被檢舉，要載運下山處理也不...

北市環保局公私協力推好康 回收塑膠奶瓶折消費、拿衛生紙好禮

北市推動資源回收不遺餘力，其中市售塑膠奶瓶的材質多為回收價值高的PPSU，環保局今年首度與民間業者合作，公私協力回收塑膠...

蔣萬安自豪曾為田徑選手 跟同學比跳遠一聽這馬上認輸

113年全國小學田徑錦標賽上月已經圓滿結束，台北市蟬聯女童組總錦標第1名；男童組總錦標第2名，總獎牌數，全國第一。台北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。