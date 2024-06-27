新北青春專案6月28日啟動 保護青少年遠離犯罪

新北市長侯友宜今天說，6月畢業季、7月到8月暑假是青少年最易違法的時間，保護青少年的青春專案將在明晚啟動，讓青少年遠離犯罪誘惑。

侯友宜今天出席6月份治安會報致詞表示，保護青少年的青春專案將在明天晚上正式啟動，各局處單位要做好準備工作，讓青少年有健康快樂的學習環境。

侯友宜表示，新北市這段期間在治安、公安、食安都能有效控制，並在第一時間偵破、嚇阻犯罪。在詐欺案件，新北市攔阻金額創新高，但總件數沒有下降，提醒各單位持續防詐仍是重點工作。

此外，他表示，目前外籍失聯移工多達8萬6000多人，每年都不斷升高，失聯移工可能會從事犯罪或當詐欺車手，提醒中央政府要把失聯移工找回來，警察局、勞工局及各單位要配合主管機關強化查察工作。

公安方面，侯友宜表示，對於違法該拆、該辦絕不能手軟，尤其在水污染方面，環保局稽查重案組要做好保護工作。

至於食安，侯友宜表示，新北市食安稽查都在第一時間啟動，天氣熱食物容易變質、感染病菌，各單位要加以防範。另外，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染情形在上升，提醒局處注意防範。