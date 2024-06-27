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蔣萬安自豪曾為田徑選手 跟同學比跳遠一聽這馬上認輸

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午接見小小田徑好手們。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午接見小小田徑好手們。圖／北市府提供

113年全國小學田徑錦標賽上月已經圓滿結束，台北市蟬聯女童組總錦標第1名；男童組總錦標第2名，總獎牌數，全國第一。台北市長蔣萬安今天上午接見小小田徑好手們，並透露自己以前也是田徑隊選手，甚至記得自己跳遠最好成績是5米33，不過當蔣萬安問在場同學最好成績時，同學回答5米69，蔣萬安當場認輸說「好，我輸了，同學們技高一籌」。

蔣萬安說，他相信現在的孩子們受到專業訓練，表現一定是比過去成績好很多，尤其今年台北田徑代表隊在接力賽項目，還有兩項突破大會紀錄，這是非常不容易，因很多大會紀錄是高懸掛非常久，要突破相當困難，尤其接力賽要發揮團隊默契、合作精神。

蔣萬安及教育局長湯志民今天接見70位選手及24位教練，並進行獎勵嘉勉儀式，頒發80萬1000元體育獎勵金。

蔣萬安說，田徑是非常有意思的運動項目，是運動體育基礎，也是運動體育之母，有跑跳擲，期勉未來同學能持續努力，不管轉向哪一個運動項目，都可以發光發熱、大放異彩，他也會全力支持所有國小，在各項運動需要相關的資源、獎補助等。

台北市長蔣萬安今天上午接見小小田徑好手們，並透露自己以前也是田徑隊選手。圖／北市府提供
台北市長蔣萬安今天上午接見小小田徑好手們，並透露自己以前也是田徑隊選手。圖／北市府提供

小學 蔣萬安 運動 體育

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