新北原住民族就業服務據點7月成立 就服員將深入聚落

為提升原住民族民眾就業問題，新北原民局將於7月1日起於新北市原住民族服務中心新北市原住民族服務中心增設就業服務據點，並有督導及就服員進駐，輔導除有單一窗口解決原住民族民眾就業疑問外，也將深入原民聚落提供諮詢及輔導。

新北有眾多原住民族民眾居住，除在地部落中原住民族民眾外，都會區也不少中南部民眾北上，不過就業卻成為重要考驗，但目前暫時沒有單一服務窗口，原住民族民眾還是得到勞工就業窗口詢問。

新北市議員馬見指出，過去服務分散於各單位，比如就業服務、金融服務等都得分頭進行，但族人可能有些也不會使用網路，也不了解相關資訊，就很難找到適當窗口，其實原民局還是應該再加把勁主動深入宣傳。

原民局表示，現在將整合相關資源在三重的原住民族服務中心建置就業服務據點，包含求職服務及就業輔導、開發職缺增加就業機會、整合職缺、辦理原民就業促進活動、運用多管道宣傳等。

原民局經濟建設科長王翠瑩表示，新的就業服務據點將於7月1日正式進駐新北市原住民族服務中心提供服務，將設置督導1名，就業服務員5名，除輔導原住民族民眾就業外，也會深入原住民聚落，提供符合在地族人需求的就業諮詢及輔導。