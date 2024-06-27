獨／大巨蛋演唱會消安審查模擬曝 滿場逾5萬人疏散、也辦實測

大巨蛋何時辦演唱會？遠雄本月已將消安逃生避難的情境模擬送消防安全中心基金會審查驗證。據了解，消防安全中心基金會會針對「最惡劣情境」，也就是大巨蛋舉辦演唱會等大型活動，滿場5萬多人情境下的自衛消防編組驗證，除委員資料審查，還要做一次現場避難編組的驗證實測，如大巨蛋坐滿多少人、自衛編組如何有效達成8分鐘、15分鐘內疏散。

據了解，遠雄送的逃生避難消安情境模擬，包括大巨蛋舉辦5萬多人非體育賽事的大型活動，全滿狀態下包括球場層、看台全滿的逃生安全消防安全模擬計畫。遠雄要情境模擬全滿場情境下，如何自衛編組符合逃生避難安全。

至於審查的重點在於智慧消防編組的應變人力，如大巨蛋辦大型群聚活動，包括編組、滅火、報警、避難、引導等人力如何配置，還有指揮中心、監控中心如何與人力聯絡等計畫。

消防安全中心基金會執行長陳文龍表示，上周基金會已經將遠雄送來的資料，交給消安中心基金會消安專業委員們，目前委員的意見還沒有回來。儘管過去一般的案子是7天意見會回來，不過這次因大巨蛋的資料比較多，可能會花比較多的時間，所以何時審查完，目前無法預估，甚至要等委員意見答覆完後，才能排定現場實測驗證的時間。

陳文龍表示，消防安全中心基金會是營建署逃生避難評定承認的單位，他們是針對火管理、智慧消防編組的應變能力去審查驗證，審查完之後，會將測試的監督試驗報告交給北市府。