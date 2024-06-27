新北淡水古蹟博物館7月1日邀巨蟹座吃早餐 慶祝19周年

新北市立淡水古蹟博物館7月1日迎來19周年慶，7月推出館慶系列活動，7月1日博物館生日當天，上午10點30分在淡水海關碼頭辦早餐趴，與淡古同為巨蟹座的民眾，可獲漁人炸蝦鐵蛋沙拉軟法麵包套餐；與淡古同年同月同日生者，再贈聯名禮盒1組同慶，穿著黃色服飾將獲長壽禮。

淡古館長黃麗鈴表示，淡水古蹟博物館是台灣首座以古蹟保存、活化與再利用為宗旨的博物館，今年成立19周年，7月舉辦館慶系列活動。淡古指出，7月1日上午10點30分在淡水海關碼頭辦巨蟹座早餐趴，與淡古同為巨蟹座的民眾，當日攜帶6月21日至7月22日出生者，即可免費獲得，淡水知名早餐店開發的漁人炸蝦鐵蛋沙拉軟法麵包套餐，限量71份，送完為止。

另外，與淡古同年同月同日生2005年7月1日者，再加贈聯名禮盒1組，限量10組，歡迎同歲生日壽星、巨蟹座在7月1日慶生。

淡古說，除館慶早餐趴外，目前正值淡水南瓜產季，7月每周六參觀的遊客，只要穿著黃色元素的衣服、帽子、鞋子或配件等，就能到淡水紅毛城的文創商品店領取1份「滬尾南瓜麵線」長壽禮，每日限量19包共76包。此外，淡水古蹟博物館粉絲專頁也有線上抽獎活動，在10座淡水古蹟中找到黃色物品，拍照並上傳至指定貼文，就有機會抽花磚野餐墊、禮盒等。