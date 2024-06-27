大巨蛋8月開演唱會？ 藍議員：市府擔起責任趕緊作業

內政部昨晚針對台北大巨蛋議題重申北市府應依2017年函示，由北市府依權責自行決定。台北市長蔣萬安今受訪表示，會遵照議會決議，即刻發文是否適用建築技術規則第127條。藍營議員認為，市府要趕緊作業，盼8月底能舉辦演唱會；綠營議員則認為，大巨蛋非中央蓋，北市府要本於權責處理。

國民黨北市議員張斯綱表示，依內政部的說法，北市府再去問應該都會是一樣，既然北市議會都已經支持該案，市府的動作就要加快，據了解，現在大巨蛋也有做相關逃生模擬情境，像是4萬人、3萬人、1萬人的演唱會疏散，模擬測試完成後，就加緊後續的作業流程。

張斯綱也說，至於第三方防火避難安全驗證，看起來是沒有單位願意承接，認為可以請台北市副市長李四川衡量，且北市府也有許多消防安檢專業人才，「市府擔起責任，不用找第三方。」大家也都期待，看能不能在8月底最後一周順利開辦演唱會。

至於演唱會與遠雄分潤問題，張斯綱認為，可以邊走邊談，現在尚未舉辦非體育賽事，不僅談了也只是空中樓閣且曠日廢時，倒不如先舉辦一次，屆時能看到市場反應、帶動多少商機，再來談後續的分潤問題。

另一方面，民進黨北市議員簡舒培說，內政部都已經講很清楚了，「不曉得蔣萬安到底要問什麼？」大巨蛋又不是中央蓋的，市府當然要本於權責處理，「蔣萬安要告訴大家這是一個安全的蛋；如果都無法處理，我看蔣萬安辭職算了。」