快訊

大陸求職魔王關不在筆、面試 最怕「性格測試」被刷掉

放9小時都沒問題！日業者曝「保冷袋」使用密技 效果更持久了

日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

大巨蛋8月開演唱會？ 藍議員：市府擔起責任趕緊作業

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨北市議員張斯綱表示，大家也都期待，看能不能在8月底最後一周順利開辦演唱會。圖／聯合報系資料照
國民黨北市議員張斯綱表示，大家也都期待，看能不能在8月底最後一周順利開辦演唱會。圖／聯合報系資料照

內政部昨晚針對台北大巨蛋議題重申北市府應依2017年函示，由北市府依權責自行決定。台北市長蔣萬安今受訪表示，會遵照議會決議，即刻發文是否適用建築技術規則第127條。藍營議員認為，市府要趕緊作業，盼8月底能舉辦演唱會；綠營議員則認為，大巨蛋非中央蓋，北市府要本於權責處理。

國民黨北市議員張斯綱表示，依內政部的說法，北市府再去問應該都會是一樣，既然北市議會都已經支持該案，市府的動作就要加快，據了解，現在大巨蛋也有做相關逃生模擬情境，像是4萬人、3萬人、1萬人的演唱會疏散，模擬測試完成後，就加緊後續的作業流程。

張斯綱也說，至於第三方防火避難安全驗證，看起來是沒有單位願意承接，認為可以請台北市副市長李四川衡量，且北市府也有許多消防安檢專業人才，「市府擔起責任，不用找第三方。」大家也都期待，看能不能在8月底最後一周順利開辦演唱會。

至於演唱會與遠雄分潤問題，張斯綱認為，可以邊走邊談，現在尚未舉辦非體育賽事，不僅談了也只是空中樓閣且曠日廢時，倒不如先舉辦一次，屆時能看到市場反應、帶動多少商機，再來談後續的分潤問題。

另一方面，民進黨北市議員簡舒培說，內政部都已經講很清楚了，「不曉得蔣萬安到底要問什麼？」大巨蛋又不是中央蓋的，市府當然要本於權責處理，「蔣萬安要告訴大家這是一個安全的蛋；如果都無法處理，我看蔣萬安辭職算了。」

大巨蛋 張斯綱 演唱會 簡舒培 蔣萬安 議員

延伸閱讀

大巨蛋演唱會第一首歌？ 蔣萬安神回覆唱起「周杰倫這首經典」

大巨蛋辦演唱會 內政部稱自行決定...蔣萬安曝下一步

爆受台中銀王貴鋒招待？ 蔣萬安回應是受「他」邀請

看到周杰倫空下8月時間 蔣萬安盼盡快解決大巨蛋限制

相關新聞

北北桃YouBike記點7月上路 禁行騎樓、酒駕停權2年

台北市YouBike數量逐年增加，至今逾2萬輛，自行車事故數隨之提升。為強化行人安全，台北市、新北市與桃園市7月1日起，...

周杰倫8月攻蛋有望？大巨蛋消安驗證 遠雄曝最新進度

大巨蛋何時辦演唱會，天王周杰倫鬆口8月空下來了，大巨蛋臉書粉專也秒回「我也有空」，就等北市府遵照議會決議再函文內政部確認...

大巨蛋演唱會第一首歌？ 蔣萬安神回覆唱起「周杰倫這首經典」

台北大巨蛋能否辦演唱會？議會昨通過大巨蛋辦唱會建議案，市長蔣萬安被媒體堵訪，記者問蔣萬安，因大巨蛋漏水問題未解，未來周杰...

大巨蛋8月開演唱會？ 藍議員：市府擔起責任趕緊作業

內政部昨晚針對台北大巨蛋議題重申北市府應依2017年函示，由北市府依權責自行決定。台北市長蔣萬安今受訪表示，會遵照議會決...

深澳鐵道自行車夜騎來了 光雕隧道、愛心燈海很浪漫

新北市瑞芳區深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」7月1日起登場，每晚加開7個星光班次，在遊客騎乘時伴隨夏日微風，並結合山海景...

參考台北大稻埕碼頭 新北擬在鶯歌設貨櫃市集拚夜經濟

台北大稻埕碼頭貨櫃市集，吸引大批國內外旅客造訪，新北市經發局研擬在鶯歌區新北市美術館、三號公園等地，引入貨櫃市集，培養在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。