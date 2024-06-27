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北北桃YouBike記點7月上路 禁行騎樓、酒駕停權2年

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市交通大隊交通與停管處有113名交通助理員，可針對違規停車與自行車違規開單。記者鍾維軒／攝影
台北市交通大隊交通與停管處有113名交通助理員，可針對違規停車與自行車違規開單。記者鍾維軒／攝影

台北市YouBike數量逐年增加，至今逾2萬輛，自行車事故數隨之提升。為強化行人安全，台北市、新北市與桃園市7月1日起，共同推行YouBike違規記點制度，累積達3點停權14天、7點停權1年，酒、毒駕者停權2年，停權期間全國YouBike皆無法使用，記點後1年點數會歸零重計。

北市交通大隊統計自行車事故死傷人數，2021年1285人、2022年1369人、2023年1464人，2024年截至5月底有562人。北市交工處統計，自行車於人行道上陳情案件數逐年增加，2021年至今年5月13日，依序為188件、170件、297件與81件。

台北市交通局運管科長朱宸佐表示，YouBike使用者若有在騎樓騎乘、闖紅燈、逆向行駛、在人行道未禮讓行人、行駛過程中手持使用行動電話、附載人員等行為，都會被記點。微笑單車公司會透過簡訊通知違規情況及記點數，使用者也可以透過YouBike官方App查詢記點情況。

朱宸佐說，民眾也能以攝影方式檢舉，交通局會根據車號、事實、時間、地點，將資料提供給微笑單車公司追蹤，找出使用者後記點。違反道路交通管理處罰條例部分由警方取締。若對記點有異議，可在接到簡訊後7天內，向所在地交通局提出申訴，經查核屬實者，記點可被撤銷。

政策曝光後，有人質疑被停權仍可使用他人卡片租借。北市交通局長謝銘鴻表示，曾有議員提出改良方法，包括提出實名制，讓真正使用者與違規點數結合，這方面會與微笑單車公司討論如何改善，現階段仍以卡號追人，對當事人記點。

至於是否會加派人力？謝銘鴻說，除了員警、民眾檢舉外，台北市交通大隊、停管處也有交通助理員協助執勤。交通大隊有47人、停管處有66人，除了舉發違規停車，也能執行包含YouBike在內的其他道路交通稽查。

北市交通局提醒，自行車禁止在騎樓內騎乘，應下車牽行；車道上騎乘應於慢車道或靠右行駛，若於人行道上騎乘，應於有自行車道標線或設有人車共道標誌之人行道行駛。自行車在人行道上應禮讓行人，切勿按鈴驅趕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自行車禁止騎乘於騎樓內，YouBike若違規將記點處罰。記者鍾維軒／攝影
自行車禁止騎乘於騎樓內，YouBike若違規將記點處罰。記者鍾維軒／攝影

YouBike 人行道 自行車 記點 酒駕

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