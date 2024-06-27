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深澳鐵道自行車夜騎來了 光雕隧道、愛心燈海很浪漫

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市瑞芳區深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」7月1日起登場，提供遊客宛如星空奇幻旅程。圖／新北市觀光局提供
新北市瑞芳區深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」7月1日起登場，提供遊客宛如星空奇幻旅程。圖／新北市觀光局提供

新北市瑞芳區深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」7月1日起登場，每晚加開7個星光班次，在遊客騎乘時伴隨夏日微風，並結合山海景觀、絢爛藝術燈光，打造如夢似幻的星海景緻，體驗宛如穿越星空的奇幻旅程。

新北市政府觀光旅遊局表示，深澳鐵道自行車曾名列全台十大觀光亮點，過去白天開放騎乘，遊客可以欣賞沿線無敵海景。7月1日到8月31日期間推出夏夜星海方案，每天傍晚5點30分至晚間8點會再加開7個星光班次，讓遊客聽著海濤聲，感受穿越星空旅程。

觀光局說，7、8月間到深澳鐵道自行車八斗子站，可以看見12星座窗簾燈及星星造型五角燈，洋溢浪漫幸福氛圍。搭乘可愛河豚車出發，騎行在閃閃發光燈條軌道上，緩緩進入觀海段，伴隨多彩並閃耀著迷人光芒的永恆行星燈飾，營造如宇宙空間騎行的浪漫景緻。

進入觀海段的時空隧道，星空花火燈飾漸漸出現，可對綻放的煙花燈飾許下願望。隧道末段布置2024年度獨有的12星座燈飾，遊客也可尋找專屬於自己的星座。

繼續前光雕隧道主題換上七夕動畫，描繪牛郎織女相會故事，喜鵲由燈海飛出化身為鵲橋，流星劃過綻放燦爛煙火。出隧道後是愛心燈海廊道，讓人沉浸在動人情調中，最後迎向徜徉銀河星空鯨，抵達具有星河流光燈飾的深澳站月台後，可與月台旁太空船裝置藝術合影留下回憶。

今年暑假深澳鐵道自行車營運時間，從每天上午10點至晚間8點30分，每半小時1班，整點在八斗子站發車、半點在深澳站發車。暑假才推出夏夜星海夜間班次，想體驗與白天騎乘截然不同風情的遊客，可至深澳鐵道自行車官方網站或統一超商ibon售票系統訂票。

觀光局在夏季也舉辦包含「太空漫步」和「愛在夏天浪漫七夕」抽獎活動，相關資訊可上「深澳鐵道自行車」官網、新北市觀光旅遊網及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

新北市瑞芳區深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」7月1日起登場，圖為星光熠熠的太空艙造型裝置。圖／新北市觀光局提供
新北市瑞芳區深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」7月1日起登場，圖為星光熠熠的太空艙造型裝置。圖／新北市觀光局提供
新北市瑞芳區深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」7月1日起登場，圖為綴滿粉色浪漫的愛心燈海廊道。圖／新北市觀光局提供
新北市瑞芳區深澳鐵道自行車「燦爛夏夜山海騎」7月1日起登場，圖為綴滿粉色浪漫的愛心燈海廊道。圖／新北市觀光局提供
新北市深澳鐵道自行車曾名列全台十大觀光亮點，白天騎乘可以欣賞沿線無敵海景。圖／新北市觀光局提供
新北市深澳鐵道自行車曾名列全台十大觀光亮點，白天騎乘可以欣賞沿線無敵海景。圖／新北市觀光局提供

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